Первое дело – сломанный нос: в Евпатории начали работать мировые судьи

Публикации за 19.01.17

В Крыму заработала новая судебная инстанция.

Как передает корреспондент агентства «Новый День»,

в ноябре 2016 года в Евпатории в торговой точке возник конфликт, в ходе которого взрослый мужчина ударил подростка коленом в лицо, сломав несовершеннолетнему нос.

Это первое дело в Евпатории, которое предстоит рассматривать мировому судье. Напомним, мировым судьям подсудны уголовные дела о преступлениях, за совершение которых максимальное наказание не превышает трех лет лишения свободы.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 19.01.17

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