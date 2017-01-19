NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Крым

■■■■■■■■■

,

Публикации за 19.01.17

Жители Джанкойского района Крыма пойдут под суд за еду

Жители Джанкойского района Крыма пойдут под суд за еду

На севере Крыма задержали трех мужчин, отобравших у пенсионера еду.

Как сообщили агентству в МВД РК, в дом пожилого жителя одного из сел Джанкойского района ворвались трое мужчин и потребовали отдать деньги. 77-летний пенсионер заявил им, что денег у него нет, а если им так нужны средства, то пусть устроятся на работу.

Грабители избили хозяина и попробовали сами найти деньги. Обнаружить всего 700 рублей и банковскую карту, с которой позднее сняли еще 500 рублей. Тогда они забрали продукты питания и личные вещи мужчины.

Грабителями оказались безработные джанкойцы 33, 24 и 20 лет. Двое из них ранее судимы за аналогичные преступления и за хранение наркотиков.

Задержанные пояснили, что им не хватило закуски, и они решили зайти к знакомому одинокому пенсионеру. В момент совершения преступления все трое находились в состоянии опьянения.

Возбуждено уголовное дело. Всем троим грозит до 7 лет лишения свободы.

Джанкой, Варвара Бурлакова

Джанкой. Другие новости 19.01.17

Первое дело – сломанный нос: в Евпатории начали работать мировые судьи. / Плюс 6 в воде, минус 4 на берегу: в Керчи празднуют Крещение (ФОТО). / Полиция Севастополя потребовала мыть пол в ее помещениях по определенной методике. Наличие мерного стакана обязательно.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Крымская редакция. Телефон: +7 (978) 933-8256.
E-mail: ndnews-rk (енотовидная собака) mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Диалог на русском
Вакансии
GlobalTeaser
MediaMetrics
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter