Жители Джанкойского района Крыма пойдут под суд за еду

Публикации за 19.01.17

На севере Крыма задержали трех мужчин, отобравших у пенсионера еду.

Как сообщили агентству «Новый День» в МВД РК, в дом пожилого жителя одного из сел Джанкойского района ворвались трое мужчин и потребовали отдать деньги. 77-летний пенсионер заявил им, что денег у него нет, а если им так нужны средства, то пусть устроятся на работу.

Грабители избили хозяина и попробовали сами найти деньги. Обнаружить всего 700 рублей и банковскую карту, с которой позднее сняли еще 500 рублей. Тогда они забрали продукты питания и личные вещи мужчины.

Грабителями оказались безработные джанкойцы 33, 24 и 20 лет. Двое из них ранее судимы за аналогичные преступления и за хранение наркотиков.

Задержанные пояснили, что им не хватило закуски, и они решили зайти к знакомому одинокому пенсионеру. В момент совершения преступления все трое находились в состоянии опьянения.

Возбуждено уголовное дело. Всем троим грозит до 7 лет лишения свободы.

Джанкой, Варвара Бурлакова

Джанкой. Другие новости 19.01.17

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