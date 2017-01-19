В Севастополе гастарбайтеры-мигранты захватили автобазу и устроили там общагу

Публикации за 19.01.17

В Севастополе задержали 21 мигранта.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», нелегалы обосновались в одном из сёл Балаклавского района. Проживали иностранцы на территории старой автобазы в неотапливаемых бытовках по 3-4 человека, в полной антисанитарии. Известно, что все мигранты подрабатывали на стройках.

Правоохранители задержали мужчин в ходе рейда по проверке соблюдения миграционного законодательства. В отношении 15 нарушителей составлены административные протоколы: они обязаны заплатить штраф в размере 2 тысячи рублей каждый. Остальным 6 нелегалам, которые уже не впервые нарушают федеральный закон, суд определил наказание в виде 2 тысяч рублей штрафа, а также обязал покинуть территорию России.

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 19.01.17

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