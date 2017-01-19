Жители Симферополя возмущены уплотнительной застройкой / Власти уверяют: «По-другому не будет!»

Публикации за 19.01.17

Симферопольцы возмутились плотностью застройки: новые дома располагают почти вплотную к уже существующим зданиям. Вопрос предоставления разрешения на расширение границ строящихся объектов обсуждали сегодня на публичных слушаниях в Симферопольском городском совете.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», спор разгорелся вокруг многоквартирного дома по адресу Гоголя – 44.

«Строительство многоэтажных домов должно проводиться таким образом, чтобы в случае повышенной сейсмичности, при падении и разрушении этого дома, он не задел окружающие его здания. И согласно стандартам, размер свободной площадки вокруг этого дома должен равняться его высоте. Но на этом объекте это не соблюдено», – возмутилась одна из участниц публичных слушаний.

В ответ зампредседателя городского совета Александр Мальцев заявил, что если соблюдать упомянутые жительницей города требования, то «у нас в Симферополе вообще бы ничего не строилось». При этом он подчеркнул: «сделать так невозможно», приведя в пример плотность застройки на улице Куйбышева.

«Мы принимали правила, и эти правила несовершенны. В Симферополе, когда мы входили в российское законодательство, был принят самый маленький коэффициент. Везде в России он гораздо больше. Мы просто сейчас приводим в соответствие, иначе инвесторы вообще не смогут строить в Симферополе», – убеждал Мальцев возмущенных горожан. Кстати, по объекту на Гоголя – 44 застройщик пожелал увеличить предельные параметры разрешенного строительства почти в 2 раза.

Большинство участников публичных слушаний поддержали решение предоставить застройщику возможность расшириться. Против высказались 4 человека из 60 зарегистрированных. При этом некоторые участники слушаний воздержались от голосования, так как, по их словам, пришли на мероприятия по другим вопросам, и с указанным проектом заранее не ознакомились.

Всего на слушаниях рассмотрели возможность отклонения от предельных параметров при строительстве и реконструкции по 12 позициям, среди которых, помимо МКД, были объекты под коммерческую деятельность, частный дом и Крымский государственный центр детского театрального искусства.

Больше всего времени уделили многоквартирным домам – жители города обратились к властям с просьбой рассмотреть возможность возложить на плечи застройщиков максимальную социальную нагрузку, чтобы они принимали активное участие в развитии инфраструктуры Симферополя. Еще одно основное требование – организация парковок.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 19.01.17

В Севастополе гастарбайтеры-мигранты захватили автобазу и устроили там общагу. / В Симферополе мусор не вывозят неделями (ФОТО). В департаменте городского хозяйства: «Об этом не слышали». / Минкомсвязи уговорило силовиков смягчить «закон Яровой». Объем хранимой информации сократят в 10 раз. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»