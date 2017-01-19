NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Крым

■■■■■■■■■

,

Публикации за 19.01.17

Жители Симферополя возмущены уплотнительной застройкой / Власти уверяют: «По-другому не будет!»

Жители Симферополя возмущены уплотнительной застройкой Власти уверяют: «По-другому не будет!»

Симферопольцы возмутились плотностью застройки: новые дома располагают почти вплотную к уже существующим зданиям. Вопрос предоставления разрешения на расширение границ строящихся объектов обсуждали сегодня на публичных слушаниях в Симферопольском городском совете.

Как передает корреспондент агентства , спор разгорелся вокруг многоквартирного дома по адресу Гоголя – 44.

«Строительство многоэтажных домов должно проводиться таким образом, чтобы в случае повышенной сейсмичности, при падении и разрушении этого дома, он не задел окружающие его здания. И согласно стандартам, размер свободной площадки вокруг этого дома должен равняться его высоте. Но на этом объекте это не соблюдено», – возмутилась одна из участниц публичных слушаний.

В ответ зампредседателя городского совета Александр Мальцев заявил, что если соблюдать упомянутые жительницей города требования, то «у нас в Симферополе вообще бы ничего не строилось». При этом он подчеркнул: «сделать так невозможно», приведя в пример плотность застройки на улице Куйбышева.

«Мы принимали правила, и эти правила несовершенны. В Симферополе, когда мы входили в российское законодательство, был принят самый маленький коэффициент. Везде в России он гораздо больше. Мы просто сейчас приводим в соответствие, иначе инвесторы вообще не смогут строить в Симферополе», – убеждал Мальцев возмущенных горожан. Кстати, по объекту на Гоголя – 44 застройщик пожелал увеличить предельные параметры разрешенного строительства почти в 2 раза.

Большинство участников публичных слушаний поддержали решение предоставить застройщику возможность расшириться. Против высказались 4 человека из 60 зарегистрированных. При этом некоторые участники слушаний воздержались от голосования, так как, по их словам, пришли на мероприятия по другим вопросам, и с указанным проектом заранее не ознакомились.

Всего на слушаниях рассмотрели возможность отклонения от предельных параметров при строительстве и реконструкции по 12 позициям, среди которых, помимо МКД, были объекты под коммерческую деятельность, частный дом и Крымский государственный центр детского театрального искусства.

Больше всего времени уделили многоквартирным домам – жители города обратились к властям с просьбой рассмотреть возможность возложить на плечи застройщиков максимальную социальную нагрузку, чтобы они принимали активное участие в развитии инфраструктуры Симферополя. Еще одно основное требование – организация парковок.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 19.01.17

В Севастополе гастарбайтеры-мигранты захватили автобазу и устроили там общагу. / В Симферополе мусор не вывозят неделями (ФОТО). В департаменте городского хозяйства: «Об этом не слышали». / Минкомсвязи уговорило силовиков смягчить «закон Яровой». Объем хранимой информации сократят в 10 раз.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Крымская редакция. Телефон: +7 (978) 933-8256.
E-mail: ndnews-rk (енотовидная собака) mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Диалог на русском
Вакансии
GlobalTeaser
MediaMetrics
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter