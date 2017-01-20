Крым отмечает День Республики

Публикации за 20.01.17

Сегодня отмечается День Республики Крым.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», 20 января 1991 года состоялся всекрымский референдум, на котором большинство крымчан высказались за восстановление Крымской автономии. Это был первый референдум в Советском Союзе.

Был вынесен вопрос: «Вы за воссоздание Крымской Автономной Советской Социалистической Республики как субъекта Союза ССР и участника Союзного договора?". В референдуме приняли участие 1 млн. 441 тыс. 19 человек (81,3% жителей полуострова). Из них положительно ответили на вопрос 93,26%.

Второй раз свою волю жители Крыма подтвердили на всесоюзном референдуме 17 марта 1991 года. Это предопределило статус Крыма в составе Украины.

В календаре праздников 20 января закреплено как День Республики Крым.

Сегодня отмечается и 96 лет с момента образования Крымской АССР (1921 год).

Республика создавалась в составе Российской Федерации и просуществовала до 1945 года. В связи с выселением крымских татар и представителей других народов статус территории понизили, а в 1991 году восстановили на несколько других принципах: Крым стал территориальной, а не национальной автономией.

В 2014 году, при переходе Крым под юрисдикцию России, был создан Крымский федеральный округ. В июле 2016 КФО расформировали: Республика Крым и Севастополь вошли в состав Южного федерального округа, но сохраняют особое положение.

Сегодня в честь Дня Республики в Крыму пройдет ряд праздничных мероприятий.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 20.01.17

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