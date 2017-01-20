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Крым

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Публикации за 20.01.17

Крым отмечает День Республики

Крым отмечает День Республики

Сегодня отмечается День Республики Крым.

Как передает корреспондент агентства , 20 января 1991 года состоялся всекрымский референдум, на котором большинство крымчан высказались за восстановление Крымской автономии. Это был первый референдум в Советском Союзе.

Был вынесен вопрос: «Вы за воссоздание Крымской Автономной Советской Социалистической Республики как субъекта Союза ССР и участника Союзного договора?". В референдуме приняли участие 1 млн. 441 тыс. 19 человек (81,3% жителей полуострова). Из них положительно ответили на вопрос 93,26%.

Второй раз свою волю жители Крыма подтвердили на всесоюзном референдуме 17 марта 1991 года. Это предопределило статус Крыма в составе Украины.

В календаре праздников 20 января закреплено как День Республики Крым.

Сегодня отмечается и 96 лет с момента образования Крымской АССР (1921 год).

Республика создавалась в составе Российской Федерации и просуществовала до 1945 года. В связи с выселением крымских татар и представителей других народов статус территории понизили, а в 1991 году восстановили на несколько других принципах: Крым стал территориальной, а не национальной автономией.

В 2014 году, при переходе Крым под юрисдикцию России, был создан Крымский федеральный округ. В июле 2016 КФО расформировали: Республика Крым и Севастополь вошли в состав Южного федерального округа, но сохраняют особое положение.

Сегодня в честь Дня Республики в Крыму пройдет ряд праздничных мероприятий.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 20.01.17

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