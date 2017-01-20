Крымчане возмущены: «Челябинскому поджигателю дали слишком мало!»

Публикации за 20.01.17

Владельцы сожженных на ЮБК автомобилей оказались недовольны приговором, который суд вынес поджигателю из Челябинска. Пироману дали полтора года с отбыванием в колонии-поселении, причем срок лишения свободы будет считаться с марта 2016 года, когда его задержали.

Как уже сообщал «Новый День», в конце февраля прошлого года по крымским городам прокатилась волна поджогов автомобилей. Меньше чем за неделю сгорели 23 машины. Правоохранители возбудили уголовные дела по 18 случаям.

Суд наказал челябинца за десять сожженных автомобилей. По остальным случаям уголовные дела следователи вынесли в отдельное производство и продолжают расследовать.

До этого Алуштинский городской суд дал поджигателю два года, но после апелляции адвокатов смягчил наказание. Суд принял во внимание отсутствие судимости у челябинца и малолетних детей на иждивении. Пироман также компенсировал материальный и моральный вред своим жертвам.

«Он компенсировал ущерб по тем эпизодам, которые признал, и по тем, где у следователей была достаточная доказательная база. Но по нашему анализу они больше основывались на его признательных показаниях, поскольку мобильная связь показала его везде – начиная от Алушты и заканчивая Массандрой, с 27 февраля по 3 марта», – цитируют «РИА Крым» одну из пострадавших от действий пиромана, дело которой также вынесено в отдельное производство. По ее словам, владельцы сгоревших авто считают, что суд назначил челябинцу «очень легкое наказание».

Женщина настаивает: правоохранителям не стоило разделять факты поджогов.

«Это резонансное дело выделять в отдельное производство не должны были, поскольку во всех 18-ти технических экспертизах было одинаковое заключение эксперта. Нефтепродукт не установлен, но очаг возгорания был у переднего левого колеса. Почерк один», – считает пострадавшая.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 20.01.17

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