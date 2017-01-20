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Крым

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Публикации за 20.01.17

В Крыму будут проверять привозное молоко из регионов

В Крыму будут проверять привозное молоко из регионов

На Керченской паромной переправе собираются открыть контрольный пост для проверки качества молочной продукции.

Как передает корреспондент агентства , такие меры крымские власти намерены принять, чтобы пресечь реализацию на полуострове некачественной молочной продукции, в том числе и с добавлением пальмового масла.

«В случае добавления каких-то посторонних веществ идёт обман потребителя, также это убивает крымского производителя, который по ценам не может конкурировать с контрафактной продукцией. Меры в части защиты крымского рынка должны быть приняты», – заявил глава Крыма Сергей Аксёнов. По его словам, Россельхознадзор, а также Министерство сельского хозяйства Крыма до 1 февраля должны проработать данное предложение и принять решение по открытию контрольного поста на переправе.

Отметим, крымские торговые сети отказываются заключать контракты с местными производителями из-за более высокой стоимости. В результате, на прилавках крымских магазинов практически невозможно найти продукты местного производства.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 20.01.17

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