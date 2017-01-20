В Крыму будут проверять привозное молоко из регионов

Публикации за 20.01.17

На Керченской паромной переправе собираются открыть контрольный пост для проверки качества молочной продукции.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», такие меры крымские власти намерены принять, чтобы пресечь реализацию на полуострове некачественной молочной продукции, в том числе и с добавлением пальмового масла.

«В случае добавления каких-то посторонних веществ идёт обман потребителя, также это убивает крымского производителя, который по ценам не может конкурировать с контрафактной продукцией. Меры в части защиты крымского рынка должны быть приняты», – заявил глава Крыма Сергей Аксёнов. По его словам, Россельхознадзор, а также Министерство сельского хозяйства Крыма до 1 февраля должны проработать данное предложение и принять решение по открытию контрольного поста на переправе.

Отметим, крымские торговые сети отказываются заключать контракты с местными производителями из-за более высокой стоимости. В результате, на прилавках крымских магазинов практически невозможно найти продукты местного производства.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 20.01.17

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