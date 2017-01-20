В Севастополе заключили госконтракт с мошенником

Публикации за 20.01.17

В Севастополе по материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело о мошенничестве при капитальном ремонте детского сада.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», прокуратура Ленинского района Севастополя провела проверку законности использования бюджетных средств при ремонте детского сада № 87.

Оказалось, что в декабре 2015 года ГКУ «Капитальное строительство» заключило государственный контракт с ООО «Кубанькотлоремонт», согласно которому подрядчик должен был провести комплексный капитальный ремонт дошкольного учреждения. Цена контракта составила 75 млн рублей.

Директор коммерческой структуры внес в официальные документы недостоверные сведения о выполнении работ по указанному объекту на общую сумму более 70 млн рублей. Деньги были перечислены на расчетный счет подрядной организации. Согласно заключению эксперта, стоимость невыполненных работ, указанных в актах приемки, составила 14,7 млн рублей.

Кроме того, в качестве обеспечения исполнения обязательств подрядчик предоставил в казенное учреждение банковскую гарантию на сумму 7,5 млн рублей, которая банком не выдавалась. Указанное юрлицо даже не является клиентом банка.

По материалам проверки в отношении подрядчика возбуждено уголовное дело.

Севастополь, Илья Пелехов

Севастополь. Другие новости 20.01.17

В Крыму будут проверять привозное молоко из регионов. / В Керчи «потеряли» сотни тонн реагентов для борьбы с гололедом. / «Соединенные Штаты России»: салют в честь Трампа устроила «рука Кремля». ФОТО, ВИДЕО. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»