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Публикации за 20.01.17

В Севастополе заключили госконтракт с мошенником

В Севастополе заключили госконтракт с мошенником

В Севастополе по материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело о мошенничестве при капитальном ремонте детского сада.

Как передает корреспондент агентства , прокуратура Ленинского района Севастополя провела проверку законности использования бюджетных средств при ремонте детского сада № 87.

Оказалось, что в декабре 2015 года ГКУ «Капитальное строительство» заключило государственный контракт с ООО «Кубанькотлоремонт», согласно которому подрядчик должен был провести комплексный капитальный ремонт дошкольного учреждения. Цена контракта составила 75 млн рублей.

Директор коммерческой структуры внес в официальные документы недостоверные сведения о выполнении работ по указанному объекту на общую сумму более 70 млн рублей. Деньги были перечислены на расчетный счет подрядной организации. Согласно заключению эксперта, стоимость невыполненных работ, указанных в актах приемки, составила 14,7 млн рублей.

Кроме того, в качестве обеспечения исполнения обязательств подрядчик предоставил в казенное учреждение банковскую гарантию на сумму 7,5 млн рублей, которая банком не выдавалась. Указанное юрлицо даже не является клиентом банка.

По материалам проверки в отношении подрядчика возбуждено уголовное дело.

Севастополь, Илья Пелехов

Севастополь. Другие новости 20.01.17

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