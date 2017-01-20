В Липецке закрывается «сладкая лавочка» Петра Порошенко: «Виноваты русские – стали меньше есть»

Публикации за 20.01.17

Липецкое «детище» президента Украины Петра Порошенко приказало долго жить.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», корпорация Roshen, специализирующаяся на изготовлении кондитерской продукции, объявила о закрытии своей фабрики в России. В самой корпорации объясняют это решение «экономическими и политическими причинами».

«Начиная с 2013 г. производство продукции на Липецкой кондитерской фабрике сократилось в 3 раза. Причиной тому стало и резкое снижение ассортимента после необоснованного запрета Роспотребнадзором в 2013 году импорта украинской продукции ROSHEN на территорию РФ, и активная дискредитация деятельности фабрики в российских и украинских СМИ, и давление органов власти в ряде регионов на торговые организации из-за продаж продукции Липецкой кондитерской фабрики, и снижение общего уровня покупательной способности населения», – говорится в сообщение на официальном сайте корпорации.

Учитывая, что фабрика производила товар непосредственно на территории России, заявление о том, что ее производство сократилось якобы из-за запрета на ввоз в РФ украинской продукции корпорации, выглядит нелогично.

Как и ссылки на снижение покупательской способности: согласно данным Центра исследований кондитерского рынка, в сентябре 2016 года потребление шоколадных изделий в России составило 4,1 кг в год на человека, что всего на 4,7% меньше, чем в 2014 году. А потребление карамели, несмотря на довольно заметный рост цен, в целом находится на уровне нескольких последних лет. Это относится и к прочим сахаристым кондитерским изделиям.

Планируется, что фабрика остановит производство уже в апреле.

«Буквально вчера менеджеры липецкой кондитерской фабрики Roshen собрали бухгалтеров, экономистов, всю верхушку и сообщили им о том, что в апреле фабрика прекращает работу. Люди там, говорят, падали в обмороки, их отпаивали валерьянкой, – сообщает «Город48». – Так получилось потому, что зарплата на Roshen в Липецке сопоставима с зарплатами на Новолипецком металлургическом комбинате. Поэтому люди, привыкнув к сладкой жизни, в какой-то степени, закредитовались, взяли квартиры в ипотеки и так далее. Теперь получается, что 700 человек остались без работы».

Отметим, по официальным данным Roshen, в 2014-2016 годах корпорация получила и вывела на Украину более 72 миллионов долларов, полученных от работы липецких активов.

Напомним, фабрика была основана в 1966 году. Фабрика была приобретена Петром Порошенко в 2001 году.

16 апреля 2015 года Басманный районный суд Москвы постановил взыскать с ОАО «Липецкая кондитерская фабрика Roshen» 180 млн рублей задолженности по налогам. 24 апреля 2015 года Главное следственное управление СК РФ на основании этого постановления наложило арест на имущество Липецкой фабрики, общая стоимость арестованного имущества оценивается в 2 млрд рублей.

В августе 2016 года депутат Верховной Рады Украины Оксана Сыроед призвала сжечь Липецкую фабрику: «Это развяжет нам руки!»

Липецк, Леонид Маковецкий

Липецк. Другие новости 20.01.17

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