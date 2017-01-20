В Ялте любители селфи сорвались с 4-метровой высоты (ВИДЕО)

Публикации за 20.01.17

Тяга к селфи едва не погубила двух мужчин. Как передает корреспондент агентства «Новый День», они захотели сделать «самострел» на фоне бушующего шторма в Ялте, однако выбрали для этого не совсем подходящее место.

Видео с происшествием опубликовал один из пользователей Youtube. На записи видно, как двое мужчин взбираются на парапет верхней набережной и пытаются сделать селфи. В это время один из них в шутку изображает удар ногой по третьему из компании, проигнорировавшему фотографирование, и, не удержавшись на скользком парапете, падает на нижнюю часть набережной, увлекая за собой приятеля.

Расстояние от верхней части набережной до нижней составляет порядка четырех метров. Упав, мужчины потеряли сознание и едва не утонули: их накрыли штормовые волны. У одного из пострадавших из головы пошла кровь.

Очевидцы происшествия среагировали достаточно быстро: им понадобилось не больше минуты, чтобы достать из воды упавших мужчин. После вызвали «скорую».

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=T0_RCJeYRjE&rel=0">Video</a> «С парнями все хорошо, остались живы!», – прокомментировал случившееся автор видеоролика.

Ялта, Леонид Маковецкий

Ялта. Другие новости 20.01.17

В Керчи непогода разрушила здание гимназии: детей распределят по другим школам. / В Липецке закрывается «сладкая лавочка» Петра Порошенко: «Виноваты русские – стали меньше есть». / В Севастополе заключили госконтракт с мошенником. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»