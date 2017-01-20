NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Крым

■■■■■■■■■

,

Публикации за 20.01.17

В Крыму накрыли крупного украинского наркодилера (ФОТО)

В Крыму накрыли крупного украинского наркодилера (ФОТО)

Правоохранители предотвратили поставку в Крым крупной партии наркотиков из Украины.

Новый День: В Крыму накрыли крупного украинского наркодилера (ФОТО)

Как передает корреспондент агентства , на автодороге «Джанкой – Симферополь» полицейские остановили прибывший из Украины автомобиль «BMW». В ходе досмотра у пассажира иномарки обнаружили амфетамин общей массой почти 500 граммов. Мужчина сознался, что пересек государственную границу с целью распространения наркотиков на территории полуострова. Кроме того, в салоне автомобиля также был обнаружен спичечный коробок с кокаином, весом 0,03 грамма, который водитель хранил для личного употребления.

Новый День: В Крыму накрыли крупного украинского наркодилера (ФОТО)

За контрабанду наркотических средств в особо крупном размере в отношении задержанного пассажира возбуждено уголовное дело. Ему грозит наказание в виде лишения свободы 20 лет и штраф в размере до одного миллиона рублей, сообщает пресс-служба МВД Крыма.

Фото пресс-службы
Фото пресс-службы

Джанкой, Анастасия Зук

Джанкой. Другие новости 20.01.17

В Ялте любители селфи сорвались с 4-метровой высоты (ВИДЕО). / В Керчи непогода разрушила здание гимназии: детей распределят по другим школам. / В Липецке закрывается «сладкая лавочка» Петра Порошенко: «Виноваты русские – стали меньше есть».

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Крымская редакция. Телефон: +7 (978) 933-8256.
E-mail: ndnews-rk (енотовидная собака) mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Диалог на русском
Вакансии
GlobalTeaser
MediaMetrics
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter