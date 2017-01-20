В Крыму накрыли крупного украинского наркодилера (ФОТО)

Публикации за 20.01.17

Правоохранители предотвратили поставку в Крым крупной партии наркотиков из Украины.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», на автодороге «Джанкой – Симферополь» полицейские остановили прибывший из Украины автомобиль «BMW». В ходе досмотра у пассажира иномарки обнаружили амфетамин общей массой почти 500 граммов. Мужчина сознался, что пересек государственную границу с целью распространения наркотиков на территории полуострова. Кроме того, в салоне автомобиля также был обнаружен спичечный коробок с кокаином, весом 0,03 грамма, который водитель хранил для личного употребления.

За контрабанду наркотических средств в особо крупном размере в отношении задержанного пассажира возбуждено уголовное дело. Ему грозит наказание в виде лишения свободы 20 лет и штраф в размере до одного миллиона рублей, сообщает пресс-служба МВД Крыма.

Фото пресс-службы

Джанкой, Анастасия Зук

Джанкой. Другие новости 20.01.17

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