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Крым

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Публикации за 20.01.17

Однако: чиновники Симферополя возомнили себя администрацией Берлина? (СКРИН, ФОТО)

Однако: чиновники Симферополя возомнили себя администрацией Берлина? (СКРИН, ФОТО)

Не успели в Симферополе открыть сайт о проблемах города, как на ресурсе был обнаружен огромный «косяк».

Как передает корреспондент агентства , сайт «Активный Симферополь», который уже вовсю раскритиковали жители столицы Крыма, представали на общее обозрение только вчера. На презентации ресурса глава города Геннадий Бахарев заявил, что сайт был создан без привлечения бюджетных денег. Подобные ресурсы работают Москве и Санкт-Петербурге. Их задача: информировать о действиях власти и получать отклик населения.

Рассказать о городских проблемах симферопольцам предлагают в рамках голосования, вот только пока острых вопросов, которые беспокоят жителей крымской столицы, на сайте пока нет.

Зато есть большой «косяк»: разработчики украсил главную страницу ресурса администрации Симферополя фотографией одной из европейских столиц.

Новый День: Однако: чиновники Симферополя считают, что их город не отличить от Берлина (СКРИН, ФОТО)

Пользователи социальных сетей тут же отреагировали: «Неужели в Симферополе нет красивых мест, чтобы даже заставку на главной странице проиллюстрировать фотками Берлина? А может, это какой-то пиар ход? Щас в Берлине создадут сайт и влепят туда наш симферопольский вокзал», – острят одни крымчане.

Сравните: фото с сайта zhivetyev.ru
Сравните: фото с сайта zhivetyev.ru

Другие отмечают, что такая ошибка свидетельствует о значимости сайта, который создан для того, чтобы узнать о городских проблемах: «Так они и за проблемами следить будут, если даже фотки немецкой столицы от крымской отличить не смогли», – негодуют симферопольцы.

Крупный план: фото с сайта kitv.livejournal.com
Крупный план: фото с сайта kitv.livejournal.com

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 20.01.17

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