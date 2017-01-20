Cотрудник Госкомцен Крыма проведёт 7 лет в колонии

Публикации за 20.01.17

За взятку бывший заведующий отделом тарифного регулирования в сфере электроэнергетики Государственного комитета по ценам и тарифам Крыма отправится за решетку.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», установлено, что мужчина получил от генерального директора энергетической компании в качестве взятки 300 тысяч рублей – чтобы у фирмы не изымался излишне полученный доход. Госслужащий признан виновным в бездействии в пользу взяткодателя, суд назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также он лишен права занимать должности на государственной службе, сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

Симферополь, Анастасия Зук

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