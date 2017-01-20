Публикации за 20.01.17

В скором времени крымчане смогут получать статус реабилитированных граждан без лишней бюрократии.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», в Госдуме разрешили МВД России не обращаться в правоохранительные органы Узбекистана перед выдачей подтверждающих справок. Соответствующее решение принял парламентский Комитет по делам национальностей

«Так, у граждан, подлежащих реабилитации, при получении справок о реабилитации возникают затруднения, связанные с безосновательной задержкой предоставления в МВД России необходимых документов из МВД среднеазиатских республик, что уже повлекло за собой многочисленные обращения и жалобы граждан», – цитирует «Парламентская газета» депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека, выступившего автором соответствующей поправки в Закон «О реабилитации жертв политических репрессий».

По его словам, превышение установленного трехмесячного срока выдачи справок стало обычным делом, потому что ответы в информационный центр МВД либо вообще не приходят, либо присылаются с большой задержкой. При этом справки о реабилитации крымчанам необходимы для того, чтобы пользоваться положенными им социальными льготами и получать компенсации. Поэтому затягивание выдачи документов и вызывает большую волну жалоб со стороны жителей полуострова.

Кроме того, депутаты предлагают расширить перечень документов, по которым можно будет получить нужные справки.

Москва, Леонид Маковецкий

Москва. Другие новости 20.01.17

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