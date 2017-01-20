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Крым

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Публикации за 20.01.17

Жители Севастополя – чиновникам: «За что вы издеваетесь над нами?»

Жители Севастополя – чиновникам: «За что вы издеваетесь над нами?»

Севастопольцы шокированы тем, как организована в городе выдача лекарств из списка жизненно важных.

Как передает корреспондент агентства , чтобы получить нужный препарат, горожане вынуждены со всех районов съезжаться в одну аптеку, расположенную на проспекте Октябрьской революции. В результате у аптеки и в самом здании формируется огромная очередь.

«Весь город свели в «тридцатую» аптеку. Это что за безобразие такое? Этот горздрав нужно разогнать! Чем они думали, когда устроили здесь такое?», – возмущаются горожане.

У многих севастопольцев, вынужденных отстаивать очереди, лекарства уже закончились. Учитывая особенности заболеваний (к примеру, эпилепсия), перерывы в приеме препаратов могут привести к негативным последствиям. При этом некоторые пожилые жители города уверяют, что в очереди им приходится стоять «уже второй день», и из-за некомфортных условий они могут в любой момент упасть в обморок.

«Я второй день здесь стою, и я не уверена, что сегодня успею получить лекарства. Я – инвалид, вот за что надо мной так издеваются? Хочется об этом спросить наших чиновников от здравоохранения. За что такие издевательства мне придумали, – в одной аптеке собрать весь город?», – говорит жительница Севастополя.

Пи этом, отстоять очередь не означает получить лекарства: некоторым отказывали из-за неправильно оформленных рецептов в медучреждениях или просто по причине отсутствия медикаментов.

Чтобы выяснить причины сложившейся в городе критической ситуации, агентство обратилось за комментариями в департамент здравоохранения Севастполя. В ведомстве сослались на высокую загруженность совещаниями ответственных за профиль чиновников, тем не менее, пообещали, что они все же предоставят разъясняющую информацию в оперативном режиме. Однако в течение рабочего дня получить комментарии так и не удалось. В 17:00 один сотрудников департамента выразил удивление в том, что ситуация до сих пор не прояснилась, в очередной раз пообещав напомнить о необходимости прокомментировать вопрос ответственным чиновникам. Однако объяснений от представителей ведомства так и не дождался.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 20.01.17

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