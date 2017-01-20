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Крым

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Публикации за 20.01.17

Битва за наследство «страны коньяков»: в Коктебеле продолжается передел собственности

Битва за наследство «страны коньяков»: в Коктебеле продолжается передел собственности

В Коктебеле продолжается передел собственности: кто станет наследником АО Завод марочных вин и коньяков «Коктебель», его производственных мощностей и виноградников, до сих пор не ясно.

Как передает корреспондент агентства , с 2001 года коньячный завод «Коктебель» входил в состав одного из крупнейших украинских производителей водки « Союз-Виктан». После его банкротства активы «СВ» перешли в аренду ООО «Крымская водочная компания», принадлежавшему тем же людям. Процедура банкротства «Коктебеля» была начата в декабре 2009 года по иску самого предприятия. За эти годы там сменилось несколько конкурсных управляющих, а Арбитражный суд РК продолжает заниматься его делами.

В декабре 2016 года суд продлил срок конкурсного производства в отношении завода еще на три месяца – до середины марта нынешнего года. Между тем, за активы завода-банкрота продолжается борьба между компаниями, которые не имели к нему никакого отношения.

Минувшей осенью, в период сбора винограда, на урожай бывших виноградников «Коктебеля» одновременно претендовали Общество с ограниченной ответственностью «Страна Коктебель» и ООО «Завод марочных вин Коктебель».

Кроме того, ООО «Страна Коктебель» обратилось в Арбитражный суд Крыма с исковым заявлением к АО «Завод марочных вин и коньяков «Коктебель», в котором просит признать за собой право собственности на земельный участок, расположенный по адресу: Республика Крым, с. Береговое, ул. Приморская, 18-а. Участок небольшой – 570 кв м, и при этом не является виноградником: он относится к категории земель населенных пунктов. Участок числится во всероссийской кадастровой базе, но не имеет точных границ, его целевое назначение не определено.

Суд принял исковое заявление, возбудил производство по делу и привлек к участию в деле в качестве третьего лица Госкомитет по государственной регистрации и кадастру РК и Министерство имущественных и земельных отношений Крыма. Однако на днях суд решил заявление ООО «Страна Коктебель» оставить без рассмотрения, возвратив ему из федерального бюджета государственную пошлину в размере 21 тыс руб. Возможно, такой вердикт означает, что появился потенциальный солидный инвестор, который намерен недорого получить все, что еще числится за обанкроченным винзаводом.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 20.01.17

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