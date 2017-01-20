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Крым

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Публикации за 20.01.17

Утрата доверия: в Госкомветеринарии Крыма начались увольнения

Утрата доверия: в Госкомветеринарии Крыма начались увольнения

В Крыму освободили от занимаемой должности заместителя председателя Государственного комитета ветеринарии республики Ивана Гуренко. Соответствующий указ подписал Сергей Аксенов.

Как передает корреспондент агентства , в документе, опубликованном на сайте крымского правительства, указана причина – утрата доверия.

Формулируя свое решение, глава Крыма упоминает доклад Комитета по противодействию коррупции РК от 18 ноября 2016 года о результатах проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных Гуренко, а также протокол комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов Совета министров Республики Крым от 22 декабря 2016 года.

Напомним, на этой неделе в Крыму работали представители федерального Россельхознадзора, у которых тоже накопилось немало претензий к Госкомветеринарии республики: на полуострове никак не могут справиться с болезнями животных. В 2016 году Россельхознадзор официально обвинял ветеринарное ведомство в бездеятельности,

повлекшей вспышки инфекционных заболеваний. Однако в разных районах Крыма по-прежнему регистрируются новые очаги африканской чумы свиней, есть угроза распространения птичьего гриппа.

Так что вполне вероятно, что неприятности у сотрудников Госкомветеринарии Крыма только начинаются.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 20.01.17

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