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Крым

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Публикации за 20.01.17

В Крым едет УЕФА

В Крым едет УЕФА

В Крым приедет делегация Европейского союза футбольных ассоциаций (УЕФА). Визит может состояться в течение ближайшего месяца. Об этом заявил президент Крымского футбольного союза Юрий Ветоха.

Как передает корреспондент агентства , в рамках встречи планируется обсудить одну из главных проблем крымских футболистов – получение международных трансферных сертификатов, дающих юридические основания играть в любой стране и в любой команде. По словам крымских футбольных функционеров, УЕФА обещало решить этот вопрос в течение 2016 года. Однако пока лишь футболисты в возрасте с 14 до 18 лет получили право выступать в общероссийских соревнованиях. Сохранится ли это право, когда спортсменам исполнится 18 лет, неизвестно.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 20.01.17

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