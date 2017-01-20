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Крым

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Публикации за 20.01.17

Минтранс Крыма и администрация аэропорта Симферополь не могут найти управу на наглых таксистов

Минтранс Крыма и администрация аэропорта Симферополь не могут найти управу на наглых таксистов

Министерство транспорта Крыма винит администрацию аэропорта Симферополь в плохой организации услуг такси на привокзальной площади. Аэропорт считает контроль за работой автоперевозчиков прерогативой органов исполнительной власти.

Как передает корреспондент агентства , сегодня в рамках онлайн-совещания в минкурортов Крыма представители турбизнеса и транспортной отрасли обсуждали риски предстоящего курортного сезона. Одним из первых вопросов со стороны туротрасли был поднят вопрос работы такси в аэропорту Симферополя, где каждый пассажир «чувствует себя последним куском хлеба, на который накидываются голодающие». Кроме того, туроператоров интересовало, каким образом таксисты умудряются держать свой транспорт на парковке аэропорта в течение дня при стоимости 200 руб в час. «Операторы держат транспорт за границами парковки, чтобы снизить издержки, – отметила представитель отрасли. – А таксисты даже в нарды играют, сидят, хорошо устроились».

Раскрывать «секрет полишинеля» директор по взаимодействию с органами власти и связям с общественностью аэропорта Игорь Лаптев не стал. Но сообщил, что в скором времени будет установлена электронная система учета, позволяющая контролировать время пребывания автомобиля на парковке. Бороться с нелегальными таксистами аэропорт намерен широкой рекламой официальной службы такси. «Проблема известная, мы со своей стороны информируем пассажиров и будем делать это в сезон еще активнее, что в аэропорту работает официальная диспетчерская служба такси, которая отвечает за качество услуг», – подчеркнул Лаптев и добавил, что у аэропорта нет полномочий выдворять за пределы парковки таксистов-нелегалов. «Привокзальная площадь – не режимный объект, на нее может заехать любой желающий, – пояснил он. – Контроль за работой легальных и нелегальных такси – прерогатива органов власти».

Представитель министерства транспорта Елена Золотавина, со своей стороны, напомнила о существовании республиканского закона о пассажирском автомобильном транспорте, регламентирующем работу легковых такси. «Все субъекты хозяйствования должны вести деятельность с учетом требований этого закона», – указала она. Следить за исполнением закона минтранс намерен с помощью рабочих групп, в которые входят представители ГИБДД и Ространснадзора. Парковка аэропорта в стороне от проверок не окажется, но за порядок отвечает администрация транспортного узла. «Задача аэропорта – усилить дисциплину, потому что именно аэропорт предоставляет территорию для машин, – заявила Золотавина. – Навести порядок – задача аэропорта».

Разбираться, кто из перевозчиков легальный, а кто нет, представитель министерства рекомендовала на официальном сайте: пассажир должен найти реестр автомобильных перевозчиков с регулярными маршрутами и услугами такси, в котором указаны контактные телефоны. В тоже время, в зоне прилета нет ни карты аэровокзального комплекса с указанием местонахождения автостанции и троллейбусной остановки, ни информации о маршрутах на курорты полуострова непосредственно из аэропорта. Информировать туристов минкурортов собирается, раздавая информационные листовки и предлагая помощью волонтеров в пассажирском терминале

Симферополь, Глеб Заскоков

Симферополь. Другие новости 20.01.17

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