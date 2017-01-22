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Публикации за 22.01.17

«Непреодолимое препятствие»: украинская политическая астрология пала жертвой реальности / Свежий прогноз – осторожный
Ведущий украинский астролог Влад Росс

«Непреодолимое препятствие»: украинская политическая астрология пала жертвой реальности Свежий прогноз – осторожный

Украинские астрологи заявляют, что по их расчётам на Украине давно всё было бы в соответствии с широкими обещаниями политиков и высокими ожиданиями общества, если бы не постоянное вмешательство земных обстоятельств.

В частности, известный украинский астролог Влад Росс объяснил, почему, несмотря на недавние предсказания, до сих пор не введён безвизовый режим Украины с ЕС, и сделал новый прогноз в передаче «Prognoz TV» украинского телевидения.

Астролог пояснил, что для введения безвиза между Украиной и Европой осталось «одно препятствие» – президентская гонка во Франции.

Как передаёт корреспондент РИА , предсказатель посетовал, что покидающий свой пост Фрасуа Олланд вряд ли сейчас будет визировать безвизовое соглашение с Украиной, а будущий президент может и вовсе отложить этот вопрос.

По словам Росса, с точки зрения астрологии, Украина должна была получить «безвиз» ещё в прошлом году, тогда же, кстати, украинская армия должна была установить полный контроль над Донбассом.

Однако, свидетельствует астролог, именно французские выборы могут стать камнем преткновения для получения Украиной безвизового режима с ЕС. Тем не менее, Росс дал осторожный «оптимистичный прогноз», посоветовав дождаться президентской кампании во Франции.

Почему до сих пор не возвращён Донбасс, и когда это произойдёт, астролог не пояснил.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 22.01.17

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