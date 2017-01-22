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Крым

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Публикации за 22.01.17

Контрабандный «Боярышник»: в Крыму изъяли десятки литров спиртосодержащей продукции

Контрабандный «Боярышник»: в Крыму изъяли десятки литров спиртосодержащей продукции

В Крыму за 3 недели изъяли десятки литров запрещенной спиртосодержащей продукции

Как передает корреспондент агентства , внеплановые проверки организаций, торгующих продукцией, в составе которой есть спирт, проводились с 28 ноября по 20 января. Снято с реализации 14 партий парфюмерно-косметической продукции и товаров бытовой химии в объеме чуть менее 91 литра.

Напомним, что в конце декабря в России на 30 суток приостановлена розничная торговля непищевой продукцией с содержанием этилового спирта более 25% (за исключением парфюмерии и стеклоомывающих жидкостей).

В связи с этим Роспотребнадзора Крыма с 27 декабря по 20 января проверил 630 торговых точек. Нарушения выявлены в 8. Арестовано более 77 литров продукции, запрещенной к реализации. Спиртовые настойки обнаружены в аптеках и магазинах Феодосии и Бахчисарайского района. Материалы по результатам проверок направлены в правоохранительные органы.

Роспотребнадзор просит крымчан сообщать о фактах незаконной торговли спиртосодержащей продукции по телефонам «горячей линии»:

+7 (978) 91-91-124 и + 7 (978) 91-91-144.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 22.01.17

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