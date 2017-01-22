Эксперт: Власти Украины не хотят возвращать Крым, но стесняются об этом сказать

Публикации за 22.01.17

Возвращение Крыма и Донбасса под юрисдикцию Украины смертельно для нынешнего режима незалежной. Такое мнение высказал

главный редактор сайта Ukraina.ru Искандер Хисамов.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», эксперт уверен: украинский истеблишмент прекрасно понимает, что вопрос Крыма давно решен, но говорить об этом опасается по вполне понятным причинам. Восстановление контроля над полуостровом и ЛДНР «убьет» действующую киевскую власть.

«Им не нужны избиратели, которые всегда будут голосовать против этого режима. Они сейчас «изъяли» из оборота 4-5 миллионов, а то и больше, избирателей, которые бы завалили эту власть, – цитирует Хисамова РИА «Новости». – Если представить себе такую фантастическую картину, что Крым и Донбасс вдруг влились бы в Украину, завтра бы произошли выборы, и весь этот режим был бы сметен. Поэтому они искренне не хотят ничего этого, но они не могут этого высказать. Они хотят без этого жить, но все время об этом говорить. Такая шизофреническая, но в то же время имеющая внутреннюю логику, ситуация и позиция».

Напомним, украинская власть довольно жестко реагирует на любые заявления о том, что Украине надо забыть про Крым – возбуждает уголовные дела, грозит репрессиями и рассказывает, как и когда будет возвращать полуостров. И при этом делает все, чтобы у крымчан не появилось ни малейшего желания даже подумать о возможности возвращения.

Симферополь, Варвара Бурлакова

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