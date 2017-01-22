Глава Крыма вошел в Высший совет «Единой России»

Публикации за 22.01.17

Глава Крыма Сергей Аксенов вошел в Высший совет «Единой России».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Москве состоялся XVI съезд партии «Единая Россия». Председателем в ходе открытого безальтернативного голосования переизбран премьер-министра России Дмитрия Медведева. Борис Грызлов сохранил пост руководителя Высшего совета партии власти.

В составе совета остались глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, министр обороны РФ Сергей Шойгу, министр культуры Владимир Мединский, министр сельского хозяйства Александр Ткачев, главы Москвы Сергей Собянин, Подмосковья Андрей Воробьев и Ингушетии Юнус-бек Евкуров. Среди вновь избранных членов главы Крыма Сергей Аксенов, Дагестана Рамазан Абдулатипов и Нижегородской области Валерий Шанцев, новый спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Выступая на съезде, Дмитрий Медведев, среди прочего, заявил, что необходимо расстаться с иллюзиями о скорой отмене санкций. Российские аграрии должны активно использовать сложившуюся ситуацию, подчеркнул премьер, призвав устранить препятствия для доступа российских товаров на рынок.

Отметим, что этот вопрос особо актуален для Крыма: продукция сельхозпроизводителей полуострова не выдерживает конкуренции с аналогичными российскими товарами не только в масштабах всей страны, но и в рамках собственного региона. Прежде всего, по цене. Как результат, крымские аграрии не могут пробиться в крымские магазины, полки которых завалены продукцией с материка, далеко не всегда качественной.

Сергей Аксенов уже распорядился пресечь реализацию на полуострове некачественной молочной продукции, в том числе и с добавлением пальмового масла. Контролируется и ситуация с доступом на рынки крымских растениеводов.

Москва, Артем Рокотов

Москва. Другие новости 22.01.17

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