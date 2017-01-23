Крым рассчитывает получить 5 миллионов туристов, несмотря на Турцию и Египет

Публикации за 23.01.17

Крым рассчитывает на турпоток не менее 5 млн отдыхающих за год, несмотря на возобновление направлений в Египет и Турцию. Основанием для оптимизма станет субсидирование авиаперевозок, которое пока не подтверждено.

Как передает корреспондент NDNews.ru, министр курортов Сергей Стрельбицкий заверил, что в Ростуризме не сомневаются в государственных дотациях на авиаперевозки, иначе Крым окажется в неравных условиях с Египтом и Турцией. Однако для убедительности необходимо сделать подсчеты сокращения налоговых поступлений и рабочих мест из-за падения турпотока.

«Нужно показывать, какое количество денег не получит бюджет и сколько рабочих мест будет сокращено», – считает министр.

Он посетовал, что в Крыму у отельеров нет такого понимания рисков от возвращения на рынок двух туристических направлений, как в Краснодарском крае, что приводит к повышению цен на отдых в сезон. Тем не менее, глава минкурортов оптимистически оценивает перспективы этого года.

«Все равно мы выйдем на 5 млн туристов, я уверен», – заключил он.

Напомним, по итогам 2016 года туристический поток в Крым составил 5,6 млн отдыхающих. В республиканском бюджете 2017 года на программу государственной поддержки субъектов туристической отрасли запланировано 1,5 млн руб. Средства предназначены для господдержки туроператоров, которые рискнут привезти автобусами туристов в межсезонье. О поддержке летнего наполнения курортов авиаперевозками речь не идет – это слишком дорого для крымского дотационного бюджета. Тем не менее, по итогам года прямые поступления от курортной отрасли составили 2,2 млрд руб без учета сопутствующих отраслей – транспорта, связи, торговли, сферы услуг и общепита.

Симферополь, Глеб Заскоков

Симферополь. Другие новости 23.01.17

23 января ожидаются следующие события – Крым. / Глава Крыма вошел в Высший совет «Единой России». / Эксперт: Власти Украины не хотят возвращать Крым, но стесняются об этом сказать. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»