Борис Моисеев научит крымчан концептуально двигаться

Борис Моисеев намерен открыть в Крыму школу балета и йоги «Философия красоты». Для своего учебного заведения он выбрал самый гламурный город полуострова – Ялту.
Как передает корреспондент агентства «Новый День», российский исполнитель, концертные номера которого удивляют публику яркой хореографией, надумал открыть школу, чтобы передать свой опыт новому поколению. Танцевальная студия откроется в отеле «Медовый месяц», которым владеет близкая подруга Моисеева Светлана Чабанова: она и порекомендовала звезде обучать крымчан и гостей полуострова танцам. Помимо уроков хореографии на базе школы профессиональные тренеры будут вести занятия по йоге.
Открыть танцевальное учреждение планируют через полгода – в разгар сезона. В настоящее время начались ремонтные работы. Площадь бального зала будет составлять 150 квадратных метров, что позволит вместить до 70-ти начинающих танцоров.
Ялта, Анастасия Зук
Ялта. Другие новости 23.01.17
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