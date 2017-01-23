Борис Моисеев научит крымчан концептуально двигаться

Публикации за 23.01.17

Борис Моисеев намерен открыть в Крыму школу балета и йоги «Философия красоты». Для своего учебного заведения он выбрал самый гламурный город полуострова – Ялту.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», российский исполнитель, концертные номера которого удивляют публику яркой хореографией, надумал открыть школу, чтобы передать свой опыт новому поколению. Танцевальная студия откроется в отеле «Медовый месяц», которым владеет близкая подруга Моисеева Светлана Чабанова: она и порекомендовала звезде обучать крымчан и гостей полуострова танцам. Помимо уроков хореографии на базе школы профессиональные тренеры будут вести занятия по йоге.

Открыть танцевальное учреждение планируют через полгода – в разгар сезона. В настоящее время начались ремонтные работы. Площадь бального зала будет составлять 150 квадратных метров, что позволит вместить до 70-ти начинающих танцоров.

Ялта, Анастасия Зук

Ялта. Другие новости 23.01.17

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