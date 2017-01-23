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Крым

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Публикации за 23.01.17

В Крыму собираются открыть подводную многофункциональную лабораторию / И возродить подводно-технический центр

В Крыму собираются открыть подводную многофункциональную лабораторию И возродить подводно-технический центр

У берегов Крыма собираются установить подводную многофункциональную лабораторию. Барокамера-дом может появиться уже в следующем году.

Как передает корреспондент РИА , первые подводные «дома» для исследователей появились в 60-х годах прошлого века. На сегодняшний день в США работают подводная лаборатория Aquarius и подводный отель Jules Undersea Lodge.

В Крыму собираются не только оборудовать лабораторию, но и возродить подводно-технический центр: при СССР в Севастополе существовала база «Гидронавт», функционировали 14 подводных аппаратов, несколько судов-носителей. В украинские времена предприятие обанкротилось.

Проект лаборатории разрабатывают в Архангельске. Подводный дом создается на базе автоклава.

«Дом разделен на три отсека: центральный, где входят водолазы, и жилые. Дом с иллюминаторами. Есть запасной выход – вертикально вверх», – цитирует представителя разработчиков «Интерфакс».

Длина подводного дома – 18 метров. Погрузить его планируют на глубину 20 метров. Лаборатория рассчитана на 10 человек. Декомпрессию после длительного пребывания водолазы смогут проходить, не выходя из капсулы.

На сегодняшний день готовность капсулы составляет 90%.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 23.01.17

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