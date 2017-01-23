Пятерых россиян обвинили в причастности к украинским радикалам

Публикации за 23.01.17

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении пятерых россиян, причастных к деятельности «Правого сектора» (организация, запрещенная в России).

Как передает корреспондент РИА «Новый День», подозреваемые обвиняются по статье «Руководство деятельностью экстремистской организации и участие в ней». Следствием установлено, что все пятеро поддерживали радикальные взгляды, а также идеи фашизма и национализма и распространяли данные идеи в сети Интернет. В разное время они покинули Россию и направились на Украину, чтобы вступить в ряды радикалов. Двое из них стали бойцами подразделений добровольческого украинского корпуса «Правый сектор» и принимали участие в карательных операциях против мирного населения ДНР и ЛНР, трое – стали активистами и систематически принимали участие в митингах, шествиях и других общественно-массовых мероприятиях этой организации, сообщили в пресс-службе СК.

Где сейчас находятся связанные с экстремистами россияне, в ведомстве не уточнили.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 23.01.17

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