Без берегов: севастопольские чиновники пытались сдать часть чужой собственности

Публикации за 23.01.17

В Севастополе объявили аукцион на право водопользования акваторией, берегами и причалами, у которых уже есть законный пользователь.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», организатор торгов – Главное управление природных ресурсов и экологии Севастополя (Севприроднадзор), речь идет о юго-восточной части Стрелецкой бухты.

В Антимонопольную службу (ФАС) пожаловались собственники земельных участков и гидротехнических сооружений, к которым непосредственно примыкает указанная акватория.

Они занимаются предпринимательством, предоставляя причалы в пользование собственникам маломерных судов. И планируют и впредь таким же образом эксплуатировать принадлежащее им имущество (недвижимость и гидротехнические сооружения).

Собственники причалов опасаются: эта их деятельность может быть ограничена победителем объявленного аукциона: если у него не окажется собственной акватории, он будет пытаться ограничивать нынешних собственников, препятствуя размещению плавательных средств на водной глади рядом с причалами.

Кстати, организаторы торгов этого не исключают, но подчеркивают, что за действия водопользователя Севприроднадзор отвечать не может, этот вопрос «находится в плоскости добросовестности водопользователя».

ФАС пришла к выводу, что Севприроднадзор не имел оснований для начала процедуры организации и проведения аукциона. Поскольку это может способствовать тому, что осуществление предпринимательской деятельности на рынке, где товаром выступает услуга по предоставлению в пользование части причалов и водной глади рядом с ними для размещения маломерных судов, будет невозможно.

Собственники плавательных средств будут вынуждены принимать решение о размещении своих маломерных судов у других участников рынка или вообще о размещении их на сухопутной территории. «Подобные обстоятельства могут привести к тому, что уже имеющийся спрос на товар будет стремиться к нулю», – говорится в решении ФАС.

Главному управлению природных ресурсов и экологии города Севастополя выдано предписание об аннулировании аукциона.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 23.01.17

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