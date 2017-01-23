В Госкомводхозе вновь надумали поить крымчан опреснённой морской водой

Публикации за 23.01.17

В Крыму вновь вернулись к вопросу опреснения морской воды.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», желание заниматься обессоливанием воды высказали сразу две российские инвестиционные компании. Планируется, что «очищенную» от соли воду можно будет использовать как для питья, так и для полива сельхозугодий.

Опреснение будет проводиться по современной технологии с использованием запатентованных российскими специалистами технических и конструкционных решений метода обратного осмоса (это фильтрование воды под давлением через полупроницаемые мембраны, пропускающие растворитель и полностью или частично задерживающие растворенные вещества).

Для улучшения качества питьевой воды в населенных пунктах Крыма планируют разместить небольшие экономичные опреснительные установки нового поколения, которые могут производить пресную воду для потребителей.

Напомним, в октябре итальянцы уже заявили, что поделятся с Крымом новейшей технологией по опреснению морской воды в промышленных масштабах. Однако дело дальше разговоров не пошло.

Как сообщал «Новый День», ранее в Госкомводхозе собирались решить проблему нехватки воды за счет озера Донузлав, но оказалось, что опресненная вода озера непригодна ни для питья, ни для полива.

Отметим, эксперты неоднократно заявляли, что полуострову не нужны опреснительные заводы, чтобы решить проблему водоснабжения жителям Крыма нужно восстановить навыки сохранения воды. В межсезонье воды на полуострове много, она идет потоками, и достаточно грамотно собрать ее в мини-водохранилища.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 23.01.17

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