От самолета до автобуса доходят единицы: крымские перевозчики заподозрили администрацию аэропорта Симферополь в сговоре с таксистами

Публикации за 23.01.17

Крымские пассажироперевозчики не довольны расценками на аренду площадей в здании аэровокзала. Администрацию аэропорта обвиняют в «тяготении» к такси.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», прибывших пассажиров первыми встречают таксисты и всеми правдами и неправдами убеждают в отсутствии альтернативы легковому такси.

«Когда к нам прилетают туристы, первого, кого они встречают – наши таксисты. Проблема не в официальных и неофициальных, дойти до автобуса очень тяжело, а информации об его существовании – ноль, – отметил директор «Крымавтотранса» Игорь Коробчук. – Ведем переговоры с аэропортом об открытии трех касс в терминале А. Но на тех условиях, которые аэропорт выдвигает, это не реально. Извините, за квадратный метр платить 30 тыс руб?»

По словам директора предприятия, летом из аэропорта выходит 114 рейсов по разным направлениям: Евпатория 26 рейсов, Севастополь 20, Ялта 15, Судак 12 и т.д. Режим работы круглосуточный, и уехать из аэропорта общественным транспортом можно в любое время. «Другое дело, что сама концепция развоза пассажиров не правильная, когда на первом месте стоит такси, а не общественный транспорт», – уверен Коробчук.

Поддерживает коллегу и директор «Крымтроллейбуса» Ростислав Попов. По его словам, сегодня из аэропорта в Ялту курсируют 23 троллейбуса, но они заполнены на 7%.

«Фактически возим пустой троллейбус, а у нас единственная междугородняя троллейбусная линия, нигде такой нет», – подчеркнул Попов.

Оба перевозчика настаивают на том, чтобы в новом аэровокзальном комплексе первая линия была отведена под общественный транспорт. Однако у администрации аэропорта другие планы: сделать отдельный выход на стоянку туристических автобусов, а автостанцию и троллейбусную остановку разместить на второй или третей линии.

Симферополь, Глеб Заскоков

Симферополь. Другие новости 23.01.17

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