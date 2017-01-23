В Ялте закрыли канатную дорогу Мисхор – Ай-Петри

Публикации за 23.01.17

В одном из самых популярных курортных поселков Крыма Мисхоре закрыли канатную дорогу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», канатная дорога Мисхор – Ай-Петри была открыта в марте 1988 года. Длина дороги – 2 тысячи 980 метров. Безопорный пролет между средней и верхней станциями внесен в книгу рекордов Гиннеса: он считается самым длинным в Европе – его протяженность 1 тысяча 670 метров. При этом угол подъема возле гор составляет 46⁰.

В августе 2013 года произошло ЧП: вышла из строя верхняя очередь. Обе кабины в этот момент были в пути. Одна из них зависла в 400 метрах от верхней станции на высоте 150 метров, вторая висела немного ниже. Спасательная операция длилась 10 часов. Было эвакуировано 76 человек. Никто не пострадал. С тех пор состояние дороги контролируется ежедневно.

Каждые полгода ее проверяют эксперты. Профилактические работы проводятся ежегодно – зимой. 23 января дорогу закрыли как раз на профилактику в рамках подготовки к курортному сезону.

Предполагается, что работы завершатся в середине апреля.

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