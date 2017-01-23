NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Крым

■■■■■■■■■

,

Публикации за 23.01.17

В Ялте закрыли канатную дорогу Мисхор – Ай-Петри

В Ялте закрыли канатную дорогу Мисхор – Ай-Петри

В одном из самых популярных курортных поселков Крыма Мисхоре закрыли канатную дорогу.

Как передает корреспондент РИА , канатная дорога Мисхор – Ай-Петри была открыта в марте 1988 года. Длина дороги – 2 тысячи 980 метров. Безопорный пролет между средней и верхней станциями внесен в книгу рекордов Гиннеса: он считается самым длинным в Европе – его протяженность 1 тысяча 670 метров. При этом угол подъема возле гор составляет 46⁰.

В августе 2013 года произошло ЧП: вышла из строя верхняя очередь. Обе кабины в этот момент были в пути. Одна из них зависла в 400 метрах от верхней станции на высоте 150 метров, вторая висела немного ниже. Спасательная операция длилась 10 часов. Было эвакуировано 76 человек. Никто не пострадал. С тех пор состояние дороги контролируется ежедневно.

Каждые полгода ее проверяют эксперты. Профилактические работы проводятся ежегодно – зимой. 23 января дорогу закрыли как раз на профилактику в рамках подготовки к курортному сезону.

Предполагается, что работы завершатся в середине апреля.

Ялта – Мисхор, Лиана Макоба

Ялта – Мисхор. Другие новости 23.01.17

От самолета до автобуса доходят единицы: крымские перевозчики заподозрили администрацию аэропорта Симферополь в сговоре с таксистами. / Директора крымской школы, заморозившего детей, «привели в чувство». / В Госкомводхозе вновь надумали поить крымчан опреснённой морской водой.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Крымская редакция. Телефон: +7 (978) 933-8256.
E-mail: ndnews-rk (енотовидная собака) mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Диалог на русском
Вакансии
GlobalTeaser
MediaMetrics
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter