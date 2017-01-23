Ялте вернули историческую здравницу и большой земельный участок

Публикации за 23.01.17

Ялта добилась возврата в муниципальную собственность зданий и сооружений базы отдыха «Тюзлер», общей площадью более 3 тыс квадратных метров, расположенных на земельном участке, площадью 10 га.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Ялтинский горсовет продал базу отдыха «Тюзлер» акционерной компании «Харьковоблэнерго» в 2010 году. После вхождения Крыма в состав РФ администрация города начала проводить ревизию и пересмотр принятых во времена Украины решений о выделении земельных участков, в список возвращаемых попал и «Тюзлер». В феврале 2015 года прокурор Ялты внес протест на решение сессии горсовета о продаже объекта, поскольку договор купли-продажи с государственной организацией был заключен на безальтернативной основе (без проведения конкурсных процедур), а имущество было продано по цене 7 млн руб, которая явно не соответствует рыночной стоимости комплекса, расположенного на Южном берегу Крыма. Верховный суд РК вернул землю Ялте.

Кроме того, Арбитражный суд РК удовлетворит иск администрации города о возврате в муниципальную собственность земельного участка площадью 2,8 га, расположенного за городским троллейбусным парком. В годы пребывания Крыма в составе Украины городской совет передал землю одной из коммерческих фирм, связанной с именем известного украинского олигарха.

Справка РИА «Новый День»

База отдыха «Тюзлер» находится в 15 км от Ялты, на высоте 750 метров над уровнем моря, выше водопада Учан-Су и озера Караголь.

Была основана как климатическая здравница для лечения органов дыхания и бессонницы. С началом Первой мировой войны в 1914 году, когда возникла потребность в лазаретах и больницах для солдат и офицеров, Министерство земледелия решило отдать под эти цели свой только что построенный санаторий в Мисхоре на 60 мест, министерскую дачу в Никитском ботаническом саду на 30-40 мест и одновременно начало строить в 15 километрах от Ялты горно-лесную здравницу «Тюзлер», рассчитанную на более чем 40 мест. Она вошла в строй весной 1915 года и обошлась министерству в 16,5 тысяч рублей.

База отдыха состояла из трех небольших лечебных бараков на высоком каменном цоколе. В служебном флигеле размещались столовая, комнаты для медицинского персонала и прислуги, ванная и кухня .

В путеводителе 1929 года «Тюзлер» записан как горная санатория Красного Креста.

Ялта, Ольга Картошина

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