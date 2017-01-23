NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Крым

■■■■■■■■■

,

Публикации за 23.01.17

В Крыму убийцы бизнесмена получили 36 лет колонии на двоих

В Крыму убийцы бизнесмена получили 36 лет колонии на двоих

В Симферополе пошли под суд убийцы, зарезавшие местного предпринимателя.

Как передает корреспондент РИА , двое ранее судимых крымчан в ноябре 2015 пришли в квартиру к бинесмену. Один из мужчин нанес хозяину несколько ударов ножом, от чего потерпевший скончался. Злоумышленники забрали из квартиры ценности и скрылись на автомобиле убитого марки BMW X5, причинив тем самым ущерб более 2,6 млн рублей.

Суд назначил виновным наказание в виде 19 и 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, с осужденных взыскан причиненный материальный ущерб, а также 1,5 млн рублей морального вреда потерпевшим, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 23.01.17

Ялте вернули историческую здравницу и большой земельный участок. / Африканская чума свиней ушла из восточного Крыма. / В Ялте закрыли канатную дорогу Мисхор – Ай-Петри.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Крымская редакция. Телефон: +7 (978) 933-8256.
E-mail: ndnews-rk (енотовидная собака) mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Диалог на русском
Вакансии
GlobalTeaser
MediaMetrics
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter