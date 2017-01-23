В Крыму убийцы бизнесмена получили 36 лет колонии на двоих

Публикации за 23.01.17

В Симферополе пошли под суд убийцы, зарезавшие местного предпринимателя.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», двое ранее судимых крымчан в ноябре 2015 пришли в квартиру к бинесмену. Один из мужчин нанес хозяину несколько ударов ножом, от чего потерпевший скончался. Злоумышленники забрали из квартиры ценности и скрылись на автомобиле убитого марки BMW X5, причинив тем самым ущерб более 2,6 млн рублей.

Суд назначил виновным наказание в виде 19 и 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, с осужденных взыскан причиненный материальный ущерб, а также 1,5 млн рублей морального вреда потерпевшим, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 23.01.17

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