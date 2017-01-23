В Крыму любителей «шпор» на год лишат права поступать в ВУЗы

Публикации за 23.01.17

Выпускников крымских школ, пойманных на использовании шпаргалок во время сдачи ЕГЭ, лишат права пересдачи экзамена. Как передает корреспондент РИА«Новый День», из-за нововведения, школьники, попавшиеся на списывании лишаться возможности поступить в ВУЗы.

«Обращаю внимание: скорее всего, на 99%, на сентябрьской сессии пересдачи не будет. Будет возможность пересдать в дополнительные дни, для тех, кто по той или иной причине не сдал вовремя и успевают поступить. Но, для тех, кто, к сожалению, не услышал, не осознал, что использование чего-либо вспомогательного на экзамене недопустимо, возможности пересдать в 2017 году уже не будет», – пояснила министр образования, науки и молодежи Крыма Наталья Гончарова.

По ее данным, в 2016 году за использование шпаргалок с экзамена сняли всего четырех человек. Они пересдали ЕГЭ в сентябре, однако уже не успели поступить в ВУЗы.

По словам министра, сдавать ЕГЭ в Крыму в 2017 году собираются примерно половина всех выпускников, – около 5,5 тысяч человек.

«1 февраля 2017 года – последний день, когда можно осуществить или поменять свой выбор», – подчеркнула Гончарова, добавив, что не предусматривается никаких исключений, в том числе для внесения каких-либо изменений или дополнений в запланированный экзамен.

Также министр заявила, что крымским абитуриентам не стоит рассчитывать на квоты при поступлении в ВУЗы материковой части России. Подобные льготы предусматривались только в 2014 году, в так называемый «переходный период» Крыма. При этом Гончарова уверяет, что бюджетных мест все равно достаточно.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 23.01.17

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