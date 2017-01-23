В Евпатории закольцуют маршрут по «Малому Иерусалиму»

Публикации за 23.01.17

В Евпатории начинаются строительно-монтажные работы по реконструкции второй очереди экскурсионно-туристического маршрута «Малый Иерусалим».

Как передает корреспондент РИА «Новый День»,

планируется провести реконструкцию улиц Водоразборной и Красноармейской. На первом этапе предусмотрена замена сетей водоснабжения и канализации. Далее отремонтируют систему наружного освещения, предполагается подземная прокладка сетей. Завершающий этап – укладка нового дорожного покрытия под брусчатку.

Активные строительные работы начнутся в ближайшее время, завершить работы на этих улицах планируется к началу лета, когда маршрут «Малый Иерусалим» будет отмечать свое 10-летие. Далее по плану – ремонт площади у мечети Хан-Джами и завершение этих работ у собора Святого Николая. Таким образом, до конца года туристический маршрут планируют закольцевать полностью.

«Малый Иерусалим» – первый объект, работы по которому в Евпатории будут выполняться в рамках федеральной целевой программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 23.01.17

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