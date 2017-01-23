Киев заберет из Крыма 16 осужденных

Публикации за 23.01.17

Украина согласилась забрать своих граждан из учреждений ФСИН в Крыму.

Как уже сообщал «Новый День», в декабре 2016 года МИД РФ отправил соответствующий запрос в Киев. Украинская сторона должна была подтвердить гражданство включенных в список заключенных, а также свою готовность принять их для дальнейшего отбывания наказания за совершенные преступления. В первую очередь, речь шла об осужденных до весны 2014 года, то есть об украинских гражданах, совершивших преступления на территории Украины. Первоначально в список были включены 18 человек, но пока шли переговоры один из них освободился условно-досрочно, еще один оказался российским гражданином.

В результате, на Украину будут отправлены 16 человек.

Параллельно Россия запросила максимально полный перечень граждан РФ, находящихся в местах лишения свободы на Украине.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 23.01.17

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