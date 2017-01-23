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Публикации за 23.01.17

Коммунальщиков не дождешься: в Севастополе энтузиасты начали сами посыпать дороги (ВИДЕО)

Коммунальщиков не дождешься: в Севастополе энтузиасты начали сами посыпать дороги (ВИДЕО)

Жители Севастополя, чтобы не стать жертвами гололеда, самостоятельно посыпают дороги песком.

Как передает корреспондент РИА , бездействие коммунальных служб заставило пассажиров одного из автомобилей, спешивших в аэропорт в Симферополь, посыпать вручную песком обледеневшую дорогу. Из-за гололёда передвигаться по трассе было практически невозможно.

Стоит отметить, что в Севастополе страдают от «хорошей» работы коммунальных служб не только автолюбители, но и пешеходы. Добровольцы, посыпающие песком тротуары, тоже были неоднократно замечены в городе. «Эта зима показала – наши коммунальщики спят!!!», – комментируют ситуацию на дорогах севастопольцы. Другие же добавляют, что для собственной безопасности уже пора создавать добровольные отряды коммунальщиков.

Как сообщал , в Севастополе коммунальные службы оказались не готовы к приходу зимы: при малейшем капризе природы дороги и пешеходные зоны города превращаются в сплошные ледовые катки.

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 23.01.17

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