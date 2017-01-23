Коммунальщиков не дождешься: в Севастополе энтузиасты начали сами посыпать дороги (ВИДЕО)

Жители Севастополя, чтобы не стать жертвами гололеда, самостоятельно посыпают дороги песком.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», бездействие коммунальных служб заставило пассажиров одного из автомобилей, спешивших в аэропорт в Симферополь, посыпать вручную песком обледеневшую дорогу. Из-за гололёда передвигаться по трассе было практически невозможно.
Стоит отметить, что в Севастополе страдают от «хорошей» работы коммунальных служб не только автолюбители, но и пешеходы. Добровольцы, посыпающие песком тротуары, тоже были неоднократно замечены в городе. «Эта зима показала – наши коммунальщики спят!!!», – комментируют ситуацию на дорогах севастопольцы. Другие же добавляют, что для собственной безопасности уже пора создавать добровольные отряды коммунальщиков.
Как сообщал «Новый День», в Севастополе коммунальные службы оказались не готовы к приходу зимы: при малейшем капризе природы дороги и пешеходные зоны города превращаются в сплошные ледовые катки.
Севастополь, Анастасия Зук
Севастополь. Другие новости 23.01.17
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