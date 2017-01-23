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Крым

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Публикации за 23.01.17

ЮБК обеспечат качественной мобильной связью / Всем остальным обещают высокоскоростной Интернет

ЮБК обеспечат качественной мобильной связью Всем остальным обещают высокоскоростной Интернет

На Южном берегу Крыма в 2017 году снимут проблему мобильной связи.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», улучшение качества мобильной связи входит в число первоочередных задач, поставленных перед правительством Крыма в 2017 году.

По словам министра внутренней политики, информации и связи РК Дмитрия Полонского, в 2016 году выполнен план по модернизации существующей сети связи в части доведения до стандартов 3G или 4G.

Теперь необходимо повысить качество связи в проблемных местах. В первую очередь, речь идет о Южном береге Крыма. Инвесторы, мобильные операторы, пошли по пути заключения инвестиционных соглашений, согласно которым они по упрощённой процедуре имеют возможность отвести земельные участки и поставить вышки с условием, что эти вышки будут безвозмездно использовать для размещения камер слежения и другой кабельной инфраструктуры. На участке Ялта – Севастополь определено 19 таких позиций.

Решаются вопросы и в других регионах полуострова. В частности, в Симферополе в ближайшее время начнет работу базовая станция на улице Железнодорожной, жители которой часто жалуются на некачественную связь.

Ведется работа по обеспечению доступа крымчан к Интернету. Разработана республиканская программа «Интернет в каждый дом», ее реализация начнется уже в текущем году. На организацию широкополосного доступа, через оптоволоконные линии, потребуется 161 млн рублей. В сложно доступных места будут использовать беспроводной широкополосный доступ – этот проект оценен в 76 млн рублей. Кроме того, предполагается расширить каналы для медицинских, для образовательных учреждений, а также других государственных структур.

Глава Крыма Сергей Аксенов обещал выделить необходимые средства, отметив в районах, где нет качественного телевидения, Интернет снял бы и эту проблему. «Без Интернета сегодня ни один населенный пункт полноценно существовать не может», – подчеркнул он.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 23.01.17

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