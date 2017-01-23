«Хорошая тенденция!»: в киевской типографии нанесли Крым на карту России (ФОТО) / Дизайнеру грозит «гиляка»

Публикации за 24.01.17

В книжных магазинах русскоязычного Харькова обнаружили детскую развивающую географическую игру с картинками, на которых Крым изображён как часть России, а не Украины.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», игра называется «Страны+Флаги+Столицы» и производится в Киеве на предприятии «Вундеркинд с пеленок», сообщает один из харьковских порталов.

Обучающая игра предназначена для малышей от шести месяцев, задача игры – с пелёнок развивать у детей зрительную память и знание географических реалий. Всего изображено 40 стран вместе с флагами, столицами и географическим расположением, пишет сайт «057ua».

В самой типографии поспешили заявить, что по недосмотру дизайнера карточек произошла ошибка, поэтому тираж и попал в серию.

«Это ошибка дизайнера, которая их составляла. В версии игры на украинском языке таких ошибок нет – там все указано верно. Ошибка только в «русскоязычной» версии. Мы уже перепечатываем материал и готовы прислать по почте правильные карточки», – оправдались в «Вундеркинд с пеленок».

Русская версия игры уже исчезла с сайта типографии.

Между тем, в украинском сегменте интернета разразился нешуточный скандал. Патриотические пользователи предлагают «примерно наказать» дизайнера, а националисты потребовали от руководства назвать имя девушки, чтобы «найти сепаршу и отправить её на гиляку (виселицу)".

Вместе с тем, пользователи из России с воодушевлением отнеслись к «мужественному шагу» типографии. «Хорошая, однако, тенденция! Так держать, дизайнеру благодарность!", – выразил общее мнение российских комментаторов один из пользователей.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 24.01.17

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