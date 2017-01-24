Публикации за 24.01.17

В Крыму в 2 раз увеличили ежемесячные выплаты региональным льготникам, приравненным к ветеранам Великой Отечественной войны.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь идет о тружениках тыла, членах семей погибших военнослужащих, узниках концлагерей, не подпадающих под федеральный закон «О ветеранах». Таких в Крыму около 30 тысяч человек. Для них определена денежная выплата в размере 500 рублей в месяц в качестве компенсации ряда льгот – бесплатного зубопротезирования, лекарственного обеспечения, оплаты за стационарную телефонную связь и так далее.

Правительство Крыма обратилось к президенту РФ с просьбой увеличить сумму ежемесячных выплат вдвое. Инициатива была одобрена: с 1 января 2017 каждый региональный льготник из вышеперечисленных категорий будет ежемесячно получать 1 тысячу рублей. Выплаты за январь произведены еще по старой схеме, поэтому по 500 рублей за январь крымским льготникам выдадут дополнительно.

Симферополь, Варвара Бурлакова

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