NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Крым

■■■■■■■■■

,

Публикации за 24.01.17

Дорожников в Крыму обязали работать по ночам и завершить все ремонты к 1 октября

Дорожников в Крыму обязали работать по ночам и завершить все ремонты к 1 октября

Ремонт дорог в Крыму будет завершаться не позднее 1 октября текущего года.

Как передает корреспондент РИА , вопрос строительства, капитального и текущего ремонта дорог обсуждался на встрече главы РК с министром транспорта РК Анатолием Волковым. «То, что происходило в прошлом году, не поддается никакому описанию. Я недоволен работой. Соответствующие выводы были сделаны, – заявил Аксенов, отметив, что претензий конкретно к Волкову, вступившему в должность недавно, он не предъявляет. – Вы увидели, какие ошибки были сделаны: неосвоение средств по программам, выделенных руководством страны, некачественная работа, практически по всем мероприятиям сорваны сроки. Все подрядчики, которые на камеру обещали в сроки выполнить задачи, обещания не сдержали. Обман произошел по субъективным, а не объективным причинам».

Сергей Аксенов отметил, что в Крыму начал действовать федеральный закон №44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и поручил никаких привилегий и льгот подрядчикам не давать.

«Мы договорились, что все строительные работы должны быть закончены до 1 октября текущего года. Для этого надо провести конкурсные процедуры в мае текущего года», – заявил Аксенов.

С учётом ограниченного бюджета на 2017 год в приоритете находится текущее содержание дорог. «Хотя мы говорили о том, что ямочный ремонт не эффективен и, как правило, является способом воровства, но с учетом нашего объёма бедствия, понимаем, что без него не обойдемся. Над ямочным ремонтом необходим особый контроль», – заявил глава Крыма.

Ямочный ремонт уже начали в Симферополе, правда, не с теми показателями, которые хотели бы получить. Волков объяснил это сложными погодными условиями и нехваткой техники, пригодной для работы в таком режиме. Он отметил, что практически все подрядчики не исполнили сроки, ссылаясь на погодные условия.

«Никто не мог просчитать, что зима в Крыму будет такая. Сейчас сразу все изъяны вышли наружу, – заявил министр транспорта. – Но, тем не менее, подрядчики выполняют гарантийные обязательства. С теми, кто в случае выявления дефекта откажется устранить его, проблема будет решаться в судебном порядке».

Сергей Аксенов поручил в сжатые сроки подготовить техническую документацию по контрактам 2017 года, чтобы можно было заключить договоры в течение апреля и мая. Работы должны вестись в ночное время. «В прошлом году практически никто этих рекомендаций не придерживался,– отметил глава Крыма. – В ходе проведения ремонта пропуск встречных потоков движения транспортных средств был организован архиплохо практически у всех подрядчиков, ни у кого не было регулировщиков. На это стоит обратить особое внимание. Тем более наблюдается рост пассажиропотока и увеличение количества транспортных средств. Необходимо учитывать все эти нюансы в ходе ремонта дорог в наступившем году».

Кроме того, Волкову поручено взять на личный контроль уборку, обслуживание и содержание дорог. В этом году на поддержание дорог в должном состоянии выделено 1,9 млрд рублей. Однако уборка, по словам Сергея Аксенова, производится отвратительно. Поэтому в ближайшее время будет проведена тотальная ревизия с привлечением всех служб.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 24.01.17

В Крыму в 2 раз увеличили ежемесячные выплаты региональным льготникам. / Глава Крыма: «Ситуация вопиющая!» Симферополь утопает в мусоре. / Киевские эксперты: новый закон о языке ускорит развал Украины.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Крымская редакция. Телефон: +7 (978) 933-8256.
E-mail: ndnews-rk (енотовидная собака) mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Диалог на русском
Вакансии
GlobalTeaser
MediaMetrics
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter