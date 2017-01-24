Дорожников в Крыму обязали работать по ночам и завершить все ремонты к 1 октября

Публикации за 24.01.17

Ремонт дорог в Крыму будет завершаться не позднее 1 октября текущего года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вопрос строительства, капитального и текущего ремонта дорог обсуждался на встрече главы РК с министром транспорта РК Анатолием Волковым. «То, что происходило в прошлом году, не поддается никакому описанию. Я недоволен работой. Соответствующие выводы были сделаны, – заявил Аксенов, отметив, что претензий конкретно к Волкову, вступившему в должность недавно, он не предъявляет. – Вы увидели, какие ошибки были сделаны: неосвоение средств по программам, выделенных руководством страны, некачественная работа, практически по всем мероприятиям сорваны сроки. Все подрядчики, которые на камеру обещали в сроки выполнить задачи, обещания не сдержали. Обман произошел по субъективным, а не объективным причинам».

Сергей Аксенов отметил, что в Крыму начал действовать федеральный закон №44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и поручил никаких привилегий и льгот подрядчикам не давать.

«Мы договорились, что все строительные работы должны быть закончены до 1 октября текущего года. Для этого надо провести конкурсные процедуры в мае текущего года», – заявил Аксенов.

С учётом ограниченного бюджета на 2017 год в приоритете находится текущее содержание дорог. «Хотя мы говорили о том, что ямочный ремонт не эффективен и, как правило, является способом воровства, но с учетом нашего объёма бедствия, понимаем, что без него не обойдемся. Над ямочным ремонтом необходим особый контроль», – заявил глава Крыма.

Ямочный ремонт уже начали в Симферополе, правда, не с теми показателями, которые хотели бы получить. Волков объяснил это сложными погодными условиями и нехваткой техники, пригодной для работы в таком режиме. Он отметил, что практически все подрядчики не исполнили сроки, ссылаясь на погодные условия.

«Никто не мог просчитать, что зима в Крыму будет такая. Сейчас сразу все изъяны вышли наружу, – заявил министр транспорта. – Но, тем не менее, подрядчики выполняют гарантийные обязательства. С теми, кто в случае выявления дефекта откажется устранить его, проблема будет решаться в судебном порядке».

Сергей Аксенов поручил в сжатые сроки подготовить техническую документацию по контрактам 2017 года, чтобы можно было заключить договоры в течение апреля и мая. Работы должны вестись в ночное время. «В прошлом году практически никто этих рекомендаций не придерживался,– отметил глава Крыма. – В ходе проведения ремонта пропуск встречных потоков движения транспортных средств был организован архиплохо практически у всех подрядчиков, ни у кого не было регулировщиков. На это стоит обратить особое внимание. Тем более наблюдается рост пассажиропотока и увеличение количества транспортных средств. Необходимо учитывать все эти нюансы в ходе ремонта дорог в наступившем году».

Кроме того, Волкову поручено взять на личный контроль уборку, обслуживание и содержание дорог. В этом году на поддержание дорог в должном состоянии выделено 1,9 млрд рублей. Однако уборка, по словам Сергея Аксенова, производится отвратительно. Поэтому в ближайшее время будет проведена тотальная ревизия с привлечением всех служб.

Симферополь, Варвара Бурлакова

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