С незаконных свалок Крыма вывезут 260 тысяч кубометров мусора / А на их ликвидацию потратят 170 миллионов рублей

Публикации за 24.01.17

Крымские власти пообещали в 2017 году провести тотальную уборку полуострова. В МинЖКХ Крыма на эти цели намерены потратить 170 миллионов рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сейчас к ликвидации готовят семь объектов в нескольких регионах Крыма.

«На сегодняшний момент проходят подготовительные работы по ликвидации семи свалок в Черноморском районе, начало мероприятий по Сакскому и Симферопольском районам, а также за границами поселка Аграрное в Симферопольском районе. По этим семи мероприятиям мы планируем ликвидировать более 30 тысяч кубометров мусора», – заявил на заседании правительства Крыма министр ЖКХ республики Сергей Карпов, добавив, что всего в 2017 году планируется убрать от 240 до 260 тысяч кубометров мусора.

Кроме того, чиновники формируют перечень балансодержателей территорий за пределами населенных пунктов, где были выявлены свалки, после чего начнут проводить с безответственными управленцами претензионную работу.

Также Карпов заявил о том, что до конца 2018 года планируется закончить работу по рекультивации пяти полигонов ТБО – в Алуште, Керчи, Симферополе, Старом Крыму и Саки. По оценке министра, строительно-монтажные работы, предполагаемые ФЦП, удастся начать уже в сентябре, если будет получено положительное заключение на проект от Главгосэкспертизы. Рекультивации подлежит порядка 700 тысяч квадратных метров. Планируется, что на эти цели потратят 5,5 миллиардов рублей.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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