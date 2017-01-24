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Крым

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Публикации за 24.01.17

С незаконных свалок Крыма вывезут 260 тысяч кубометров мусора / А на их ликвидацию потратят 170 миллионов рублей

С незаконных свалок Крыма вывезут 260 тысяч кубометров мусора А на их ликвидацию потратят 170 миллионов рублей

Крымские власти пообещали в 2017 году провести тотальную уборку полуострова. В МинЖКХ Крыма на эти цели намерены потратить 170 миллионов рублей.

Как передает корреспондент РИА , сейчас к ликвидации готовят семь объектов в нескольких регионах Крыма.

«На сегодняшний момент проходят подготовительные работы по ликвидации семи свалок в Черноморском районе, начало мероприятий по Сакскому и Симферопольском районам, а также за границами поселка Аграрное в Симферопольском районе. По этим семи мероприятиям мы планируем ликвидировать более 30 тысяч кубометров мусора», – заявил на заседании правительства Крыма министр ЖКХ республики Сергей Карпов, добавив, что всего в 2017 году планируется убрать от 240 до 260 тысяч кубометров мусора.

Кроме того, чиновники формируют перечень балансодержателей территорий за пределами населенных пунктов, где были выявлены свалки, после чего начнут проводить с безответственными управленцами претензионную работу.

Также Карпов заявил о том, что до конца 2018 года планируется закончить работу по рекультивации пяти полигонов ТБО – в Алуште, Керчи, Симферополе, Старом Крыму и Саки. По оценке министра, строительно-монтажные работы, предполагаемые ФЦП, удастся начать уже в сентябре, если будет получено положительное заключение на проект от Главгосэкспертизы. Рекультивации подлежит порядка 700 тысяч квадратных метров. Планируется, что на эти цели потратят 5,5 миллиардов рублей.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 24.01.17

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