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Крым

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Публикации за 24.01.17

Дефицит электроэнергии в Крыму можно преодолеть, выключив фонари и рекламу

Дефицит электроэнергии в Крыму можно преодолеть, выключив фонари и рекламу

Крымчане жалуются на перебои с энергоснабжением.

Как передает корреспондент РИА , по словам вице-премьера РК Ларисы Опанасюк, больше всего жалоб поступает от жителей сел Лекарственное, Мазанка, Заречное Симферопольского района, а также населенных пунктов Ленинского района, жителей садовых товариществ. Некоторые сообщают,0020то электричество, а кое-где и воду, отключают на 4 – 6 – 8 часов ежедневно.

Глава ГУП РК «Крымэнерго» Виктор Плакида пояснил, что большая часть отключений вызвана авариями на сетях, преимущественно, связанных с неблагоприятными погодными условиями. С конца декабря по 23 января была сложная ситуация, энергетики получили девять штормовых предупреждений. В Ленинском районе сильный ветер рвал сети.

В прошлом году энергетики Крыма заменили 346 км проводов на те, что не подвергаются обледенению и не рвутся в плохую погоду, еще 100 км уже закуплены.

В Симферопольском районе – низкое напряжение. По словам Плакиды, там для стабилизации ситуации необходимо протянуть линию длиной около двух километров: «Планы определены, работы будут выполнены в феврале, и абоненты получат устойчивое повышенное напряжение».

Что касается дачных массивов Каменка и Давыдовка, то сбои в энергоснабжении вызваны перегрузом энергосетей: «Отдельные недобросовестные пользователи не учитывают электроэнергию и, соответственно, перегружают предохранители».

По словам министр топлива и энергетики РК Светланы Бородулиной, в течение ближайшего месяца каждый житель садоводческого товарищества сможет отказаться от услуг посредников, заключив прямой договор с «Крымэнерго».

По словам Плакиды, суточный дефицит электроэнергии в Крыму в настоящий момент составляет 40-60 МВт. Сергей Аксенов убежден, что его можно преодолеть, выключив уличное освещения и рекламу: «Отключать населенные пункты недопустимо», – заявил глава Крыма и поручил чиновникам в обязательном порядке информировать крымчан в случае возникновения аварий о предполагаемом времени их устранения.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 24.01.17

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