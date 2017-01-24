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Крым

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Публикации за 24.01.17

В Симферополе школьников кормил повар, больной туберкулёзом / Справка о медосмотре оказалась фальшивой

В Симферополе школьников кормил повар, больной туберкулёзом Справка о медосмотре оказалась фальшивой

В столовой симферопольской школы работал повар с туберкулёзом. Это выяснилось во время проверки исполнения законодательства об охране здоровья.

Как передает корреспондент РИА , инцидент произошёл в школе № 28. Повар работал по подложным документам: в одной из поликлиник города справки о прохождении осмотров выдавались без медицинского освидетельствования. Возбуждено уголовное дело. Ход расследования контролируется прокуратурой Крыма, сообщили в пресс-службе ведомства.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 24.01.17

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