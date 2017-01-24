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Крым

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Публикации за 24.01.17

«Крымэнерго» возьмет в кредит 2 млрд руб

«Крымэнерго» возьмет в кредит 2 млрд руб

Совет министров Крыма разрешил «Крымэнерго» взять в банке «Россия» кредит в сумме 2 млрд рублей сроком на год под 12% годовых.

Как передает корреспондент РИА , деньги нужны для пополнения оборотных средств предприятия с целью финансирования текущих расходов на оплату электроэнергии, выплату заработной платы, уплату налогов и обязательных платежей в бюджет, оплату товаров, работ.

Министр энергетики Светла Бородулина, комментируя решение, сослалась на текущую ситуацию, необходимость покрытия кассового разрыва. После декабрьского постановления правительства РФ Крым и Севастополь стали такими же игроками на оптовом рынке электроэнергии, как все другие регионы РФ, теперь расчеты для них строго регламентированы.

Федеральная субсидия, по мнению Бородулиной, не придет в Крым раньше марта, поэтому приходится брать кредит – «достаточно большую сумму».

Отметим, что население Крыма рассчитывается с поставщиками электроэнергии достаточно аккуратно, но к концу 2015 года долги достигали 1,4 миллиарда рублей. Более свежие данные не публиковались: «Крымэнерго» ссылается на федеральный закон №282-ФЗ, дающий такое право.

О том, какие суммы задолжали за электроэнергию предприятия Крыма, тоже не сообщается.

Симферополь, Ольга Картошина

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