«Крымэнерго» возьмет в кредит 2 млрд руб

Публикации за 24.01.17

Совет министров Крыма разрешил «Крымэнерго» взять в банке «Россия» кредит в сумме 2 млрд рублей сроком на год под 12% годовых.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», деньги нужны для пополнения оборотных средств предприятия с целью финансирования текущих расходов на оплату электроэнергии, выплату заработной платы, уплату налогов и обязательных платежей в бюджет, оплату товаров, работ.

Министр энергетики Светла Бородулина, комментируя решение, сослалась на текущую ситуацию, необходимость покрытия кассового разрыва. После декабрьского постановления правительства РФ Крым и Севастополь стали такими же игроками на оптовом рынке электроэнергии, как все другие регионы РФ, теперь расчеты для них строго регламентированы.

Федеральная субсидия, по мнению Бородулиной, не придет в Крым раньше марта, поэтому приходится брать кредит – «достаточно большую сумму».

Отметим, что население Крыма рассчитывается с поставщиками электроэнергии достаточно аккуратно, но к концу 2015 года долги достигали 1,4 миллиарда рублей. Более свежие данные не публиковались: «Крымэнерго» ссылается на федеральный закон №282-ФЗ, дающий такое право.

О том, какие суммы задолжали за электроэнергию предприятия Крыма, тоже не сообщается.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 24.01.17

В Симферополе школьников кормил повар, больной туберкулёзом. Справка о медосмотре оказалась фальшивой. / Дефицит электроэнергии в Крыму можно преодолеть, выключив фонари и рекламу. / С незаконных свалок Крыма вывезут 260 тысяч кубометров мусора. А на их ликвидацию потратят 170 миллионов рублей. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»