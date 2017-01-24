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Крым

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Публикации за 24.01.17

Жительница Алушты заплатит 10 тыс руб штрафа за желание развеяться

Жительница Алушты заплатит 10 тыс руб штрафа за желание развеяться

Жительница Алушты приговорена к штрафу в 10 тыс руб за ложное сообщение о теракте: дама заявила, что собирается взорвать дом.

Как передает корреспондент NDNews.ru, по информации прокуратуры Алушты инцидент произошел 20 октября прошлого года. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, гражданка с домашнего стационарного телефона сообщила о намерении осуществить взрыв природного газа в своем доме, что создавало опасность гибели людей и разрушения здания.

Действия гражданки прокуратура квалифицировала по ч. 1 ст. 207 УК РФ – заведомо ложное сообщение об акте терроризма, а именно о готовящемся взрыве, создающем опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба и наступления иных общественно опасных последствий.

Алуштинский горсуд назначил виновной наказание в виде штрафа в размере 10 тыс руб.

Алушта, Глеб Заскоков

Алушта. Другие новости 24.01.17

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