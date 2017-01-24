Чиновники Крыма заплатили дорожникам 11 миллионов за кое-как сделанную дорогу

Публикации за 24.01.17

Крымские чиновники умудрились отдать строителям почти 11 миллионов рублей за некачественно сделанную дорогу. Как передает корреспондент РИА «Новый День», нарушение выявил Крымфиннадзор, проведя внезапную проверку в администрации Воинского сельского поселения (Красноперекопский район).

«Из Крымского бюджета Воинской администрации были выделены средства в размере 11,3 млн рублей для выполнения капитального ремонта дорог по улицам Счастливцева и Юбилейная. В ходе проверки установлено, что асфальтобетонное покрытие по испытанным показателям не соответствуют требованиям ГОСТ 9128-2009», – сообщили в Крымфиннадзоре.

Как отмечают в службе, «незаконные расходы по оплате некачественно выполненных работ в сумме 10,8 млн рублей» нанесли ущерб бюджету Крыма.

Крымфиннадзор уже проинформировал о выявленном факте прокуратуру, а также направил материалы по данному делу в ФСБ. Теперь правоохранителям предстоит выяснить, почему некачественная дорога не вызвала никаких нареканий у местных чиновников, перед тем как они отдали за нее деньги.

Крымфиннадзор направил в администрацию предписанию с требованием устранить нарушения.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 24.01.17

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