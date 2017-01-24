NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Крым

■■■■■■■■■

,

Публикации за 24.01.17

Чиновники Крыма заплатили дорожникам 11 миллионов за кое-как сделанную дорогу

Чиновники Крыма заплатили дорожникам 11 миллионов за кое-как сделанную дорогу

Крымские чиновники умудрились отдать строителям почти 11 миллионов рублей за некачественно сделанную дорогу. Как передает корреспондент РИА , нарушение выявил Крымфиннадзор, проведя внезапную проверку в администрации Воинского сельского поселения (Красноперекопский район).

«Из Крымского бюджета Воинской администрации были выделены средства в размере 11,3 млн рублей для выполнения капитального ремонта дорог по улицам Счастливцева и Юбилейная. В ходе проверки установлено, что асфальтобетонное покрытие по испытанным показателям не соответствуют требованиям ГОСТ 9128-2009», – сообщили в Крымфиннадзоре.

Как отмечают в службе, «незаконные расходы по оплате некачественно выполненных работ в сумме 10,8 млн рублей» нанесли ущерб бюджету Крыма.

Крымфиннадзор уже проинформировал о выявленном факте прокуратуру, а также направил материалы по данному делу в ФСБ. Теперь правоохранителям предстоит выяснить, почему некачественная дорога не вызвала никаких нареканий у местных чиновников, перед тем как они отдали за нее деньги.

Крымфиннадзор направил в администрацию предписанию с требованием устранить нарушения.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 24.01.17

Жительница Алушты заплатит 10 тыс руб штрафа за желание развеяться. / Главный архитектор Крыма будет подчиняться главе республики. / Экспертов побоку: несовершенный закон о выборах губернатора Севастополя принят в первом чтении.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Крымская редакция. Телефон: +7 (978) 933-8256.
E-mail: ndnews-rk (енотовидная собака) mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Диалог на русском
Вакансии
GlobalTeaser
MediaMetrics
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter