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Крым

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Публикации за 24.01.17

Число банков, работающих в РК, продолжает сокращаться

Число банков, работающих в РК, продолжает сокращаться

Закрылся еще один банк, работавший в Крыму. Лицензии лишился Тальменка-банк из Барнаула. На полуострове он был представлен всего четырьмя отделениями (в Симферополе, Севастополе, Евпатории и Бахчисарае). Тальменка-банк был одним из первых российских игроков, решившихся прийти на полуостров после его присоединения к России

Как передает корреспондент РИА , вне полуострова финансовое учреждение располагало еще четырьмя подразделениями: головным офисом в Барнауле, филиалом в Москве, кредитно-кассовым офисом в Нижнем Новгороде и дополнительным офисом в Солнечногорске. Банк числился в шестой сотне всероссийского рейтинга. Лицензию у него отозвали в связи с полной утратой капитала и нарушениями антиотмывочного законодательства.

Закрытый банк является участником системы страхования вкладов, поэтому крымчане, доверившие ему средства, так же как и жители других регионов, получат страховое возмещение.

Из 12 банков, оставшихся в регионе, крупнейшими являются банк «Россия» и крымские РНКБ и Генбанк.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 24.01.17

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