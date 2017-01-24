Глава Общественной палаты обвинил крымчан в экологическом эгоизме / Не хотят ни карьеров, ни свалок под окнами

Публикации за 24.01.17

Жалобы крымчан, не желающих жить на свалках, не нравятся тому, кто по должности обязан на них реагировать.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня на заседании Совмина республики выступил глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе.

«На мой взгляд, к сожалению, появилось такое общественное явление, как «экологический эгоизм», – заявил он. – Общественная палата завалена обращениями граждан, которые протестуют против организации карьеров, свалок недалеко от мест их проживания. Если так дальше пойдет, мусор нам придется вывозить куда-нибудь за пределы Крыма, и получать все, даже самые элементарные стройматериалы из-за границы! Нужно рассматривать эту экологию совершенно по-другому, нужен общественный консенсус. Нужно материалы, связанные с расположением всех этих объектов, согласовывать с общественностью, а не только читать эти вопли – другое слово не хочу употреблять!».

Иоффе напомнил, что принятая в прошлом году схема расположения крупных полигонов коммунальных отходов с общественностью не согласована. Глава правительства Сергей Аксенов в ответ поручил минЖКХ и минэкологии провести совместно с Общественной палатой рабочее заседание, на котором проанализировать поступившие жалобы: «По всем обращениям должно быть реагирование с выездом на место – конечно, никто не хочет, чтоб под домом работала техника…».

Напомним, владельцами крупнейших карьеров в Крыму, где добывается твердый щебень, являются компании «Консоль» и «Стройпрогресс», связанные соответственно со спикером Госсовета Владимиром Константиновым и его депутатом Фрунзе Мардояном. Григорий Иоффе был вице-спикером в предыдущем созыве парламента. Кабинет председателя ОП располагается в здании Госсовета.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 24.01.17

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