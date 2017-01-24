NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Крым

■■■■■■■■■

,

Публикации за 24.01.17

Спикер крымского Госсовета нацелился на цемент?

Спикер крымского Госсовета нацелился на цемент?

Крупнейший в Крыму бахчисарайский комбинат «Стройиндустрия» выставлен на продажу.

Как передает корреспондент РИА , объем производства бахчисарайского комбината в 2016 году составил около 350 тыс тонн цемента, это почти половина общего потребления в Крыму.

Эксперты оценивают «Стройиндустрию» в $40 млн, отмечает «КоммерсантЪ». Продается же комбинат по политическим причинам: его владельцы – физические лица из России, Украины и Кипра, самыми известными среди них являются бывшие народные депутат Верховной рады Украины Давид Жвания и Николай Мартыненко.

Отметим, в регионе растет потребность в строительных материалах из-за активного строительства, но публичные компании не спешат на полуостров из-за санкций. Поэтому можно предположить, что заводом заинтересуется группа строительный компаний «Консоль», связанная с семьей спикера Госсовета Крыма Владимира Константинова.

Во-первых, сын спикера Олег Константинов (пополам с крымским депутатом Евгением Кабановым – крупнейшим застройщиком Севастополя) владеют заводом по производству газобетона в Симферополе. «Свой» цемент удешевит его производство.

Во-вторых, на предновогодней сессии парламента Константинов сокрушался по поводу проблем предприятия: из-за дефицита газа в Крыму бахчисарайский цементный завод может остановить работу, «Стройиндустрия» уже ограничила выпуск продукции. По словам спикера, уголь для предприятия никак не могут доставить на полуостров, вагоны стоят на Керченской паромной переправе, которая не справляется с нагрузками.

В экономике, где реально работают рыночные механизмы, такие заявления делаются для того, чтобы сбить цену товара, в данном случае – цементного завода.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 24.01.17

Глава Общественной палаты обвинил крымчан в экологическом эгоизме. Не хотят ни карьеров, ни свалок под окнами. / Адекватный пьяница, известный с хорошей стороны? Директор «Тайгана» охарактеризовал погибшего сотрудника. А свидетельства родственников назвал «интернет-страшилками». / Число банков, работающих в РК, продолжает сокращаться.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Крымская редакция. Телефон: +7 (978) 933-8256.
E-mail: ndnews-rk (енотовидная собака) mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Диалог на русском
Вакансии
GlobalTeaser
MediaMetrics
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter