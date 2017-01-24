Спикер крымского Госсовета нацелился на цемент?

Публикации за 24.01.17

Крупнейший в Крыму бахчисарайский комбинат «Стройиндустрия» выставлен на продажу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», объем производства бахчисарайского комбината в 2016 году составил около 350 тыс тонн цемента, это почти половина общего потребления в Крыму.

Эксперты оценивают «Стройиндустрию» в $40 млн, отмечает «КоммерсантЪ». Продается же комбинат по политическим причинам: его владельцы – физические лица из России, Украины и Кипра, самыми известными среди них являются бывшие народные депутат Верховной рады Украины Давид Жвания и Николай Мартыненко.

Отметим, в регионе растет потребность в строительных материалах из-за активного строительства, но публичные компании не спешат на полуостров из-за санкций. Поэтому можно предположить, что заводом заинтересуется группа строительный компаний «Консоль», связанная с семьей спикера Госсовета Крыма Владимира Константинова.

Во-первых, сын спикера Олег Константинов (пополам с крымским депутатом Евгением Кабановым – крупнейшим застройщиком Севастополя) владеют заводом по производству газобетона в Симферополе. «Свой» цемент удешевит его производство.

Во-вторых, на предновогодней сессии парламента Константинов сокрушался по поводу проблем предприятия: из-за дефицита газа в Крыму бахчисарайский цементный завод может остановить работу, «Стройиндустрия» уже ограничила выпуск продукции. По словам спикера, уголь для предприятия никак не могут доставить на полуостров, вагоны стоят на Керченской паромной переправе, которая не справляется с нагрузками.

В экономике, где реально работают рыночные механизмы, такие заявления делаются для того, чтобы сбить цену товара, в данном случае – цементного завода.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 24.01.17

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